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率19縣市長參選人登場　賴清德3原則拚選戰：選民進黨是選更好生活

▲▼民進黨第二十二屆第一次全國黨員代表大會-賴清德，蕭美琴，潘孟安，卓榮泰。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨第二十二屆第一次全國黨員代表大會。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（19日）召開全代會，總統兼任黨主席賴清德致詞時表示，年底這場選舉，民進黨秉持三大原則：第一，新世代扛起新時代、第二，推出共同政見，打造台灣好生活、第三，愛民如親，政治的本質就是「愛民如親」，為政者要以溫暖的心，親切的行動，贏得人民的信賴。才能讓台灣人民清楚知道：選擇民進黨，就是選擇穩健改革、選擇更好的生活、選擇台灣持續向前走。

▲▼民進黨第二十二屆第一次全國黨員代表大會-賴清德，沈伯洋，陳亭妃，蕭美琴。（圖／記者周宸亘攝）

民進黨今舉行全國黨代表大會，並於開幕式中為年底縣市長選舉進行造勢活動。賴清德致詞時表示，國家治理不分中央與地方，只要地方踏出正確一步，國家就能持續向前進步。在此，也要感謝四位即將卸任的縣市長，陳其邁市長、黃偉哲市長、翁章梁縣長，還有因傷治療中的陳光復縣長所帶領的團隊。

賴清德也提到，當前台灣正處在一個關鍵時刻，人民對民主進步黨有更深切的期待。民進黨的責任，不但要把人民生活中的困難，一件一件處理好，經濟發展好，更要把國家顧好。

賴清德強調，年底這場選舉，民進黨秉持三大原則，全力爭取人民的支持，承擔台灣以及人民的責任。第一，新世代扛起新時代：我們所推出的候選人，都是一時之選，有立委、議長、行政首長、教授、律師、醫師，他們都有台灣優先的理念、治理城市的專業，解決問題的能力，也都有和人民站在一起的決心。

台灣已經逐步邁向新時代，提名新世代的治理人才，就是要扛起新時代的新台灣。而新的地方治理，不僅要有優秀的縣市長，也需要卓越的縣市議員、鄉鎮市長，共同組成新世代團隊，來領航新時代，一起共同打拚。

第二，推出共同政見 - 打造台灣好生活：今天要再次向全國父老鄉親報告，民進黨年底選舉的共同政見「台灣好生活」，是希望持續透過「加薪、減稅、增福利、少負擔」，逐步邁向「福利國家」的願景，讓年輕人看見希望、壯年人實現夢想、老年人擁有幸福、弱勢者得到照顧。

第三，愛民如親：想借用「咱大家的歐吉桑」信介仙的一段話，來勉勵所有投入年底選舉的同志，「政治家一定要很仁慈，比醫生還要仁慈，看到別人的痛苦，就像看到自己親人的痛苦，有這種心才能當政治家。」

賴清德表示，這段話提醒我們，政治的本質就是「愛民如親」，為政者要以溫暖的心，親切的行動，贏得人民的信賴。才能讓台灣人民清楚知道：選擇民進黨，就是選擇穩健改革、選擇更好的生活、選擇台灣持續向前走。

賴清德呼籲，要誠懇拜託全國鄉親好朋友，全力支持民進黨所有候選人，讓他們高票當選，讓縣市的好人才，團結打拚，共同打造民主、和平、繁榮的台灣，讓每一位生活在這塊土地上的人民，都能安居樂業，勇敢逐夢，追求更美好的人生。

▲▼民進黨第二十二屆第一次全國黨員代表大會-賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

本文作者

杜冠霖

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