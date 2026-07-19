狠父悶死兒逃死刑！竟寄恐嚇信給前妻「滅你們全族」　上訴駁回

▲簡男(戴安全帽)殺兒被判無期，上訴被駁回。（資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭玗潔／基隆報導

基隆一名簡姓男子與張姓妻子分居，竟趁接5歲親生兒子來住處相處時，酒後徒手以枕頭悶殺男童，因用力過猛導致男童鼻樑斷裂、滿臉血，行兇後還使用該枕頭在男童旁呼呼大睡。全案經國民法官審理，簡男被判處無期徒刑，逃死的他又提出上訴，並寄恐嚇信對已與他離婚的前妻揚言「只要我出來，就滅你們全族」，不過因簡男提上訴時已超過期限2天，日前被台灣高等法院駁回。另外檢察官也提出上訴，則將另行審結。

據了解，簡男和張女婚後經常因經濟壓力起爭執，早在2025年1月至4月，簡男就會用言語辱罵、毆打張女，張女因此申請保護令，兩人也在同年4月23日分居並談離婚，5歲兒子則交由張女負責照顧，但簡男仍可要求見面，平日他會將兒子帶回家吃晚餐、洗澡後，再送回張女住處，如果隔天為假日，兒子則會在簡男家過夜。

2025年5月14日中午12時55分，簡男照常將兒子帶回住處，父子倆還在社區中庭騎腳踏車，沒想到下午約2時，簡因不想離婚心情鬱悶，借酒澆愁後越想越氣，竟趁兒子熟睡，拿枕頭殘暴將兒子悶殺，用力過猛還導致男童鼻樑斷裂，隨後簡男還使用悶死兒子的枕頭在旁睡覺，並於20時45分逕自離開住處。

晚間張女見兒子遲遲沒回家，曾多次聯絡簡男，簡男則謊稱兒子已睡著，張女察覺有異前往簡男住家查看，崩潰發現兒子滿臉血，已無生命跡象，送醫搶救仍不治身亡。警方獲報後，於15日凌晨在基隆市中正區發現簡男身影，立即將他逮捕。

簡男在偵查中自述和張女吵架，認為張女要把孩子帶走，對張女和張女娘家充滿怨恨，甚至認為兒子也是二人吵架的原因，並於審理程序時稱，「發生這個事情，張女及她娘家要負責」，毫無反省之意。

張女則痛訴，在兩人婚姻期間，簡男喝酒、冷暴力、言語及肢體暴力約10幾年，本案發生前雙方曾提出離婚並已分居，簡男沒有教化可能，她現在每天都在經歷著痛苦，希望可以判簡男死刑。

被害家屬也表示，簡男為了報復張女才會殺害親生兒子，如判處無期徒刑，之後仍可能假釋出監，簡男對於被害人家庭住所及生活習慣瞭若指掌，可能在出監後報復被害人家屬。

▲簡男逃死後，上訴並寄恐嚇信嗆前妻要滅她全族，不過上訴被駁回。（圖／記者郭世賢翻攝）

全案經國民法庭審理，審酌一切情狀後，於今年4月依成年人故意對兒童犯殺人等罪，判處簡男無期徒刑，並褫奪公權終身。然而，簡男於4月28日在監收到判決後，5月20日提出上訴，並在5月31日寫了一封恐嚇信，從基隆看守所寄給前妻，揚言「法官沒讓我家辦喪事，我之後出去，你們全家大小住哪裡我一清二楚，我一定滅族你們張家，不信大家來瞧瞧」，讓被害人家屬陷入恐懼。

不過簡男原應在收受判決後20日內提出上訴，簡男卻晚了2天，才具狀向原審法院提起上訴，因逾法定不變上訴期間，日前被台灣高等法院駁回。另外檢察官提出上訴，則將另行審結。