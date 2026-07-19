慶祝必比登七連霸！馨苑小料理祭「777回饋」　搶攻老爸胃

▲台中知名臺菜品牌「馨苑小料理」連續七年入選必比登推介，宣布推出慶祝活動以及父親節優惠。（圖／馨苑提供）



記者游瓊華／台中報導

父親節即將到來，台中餐飲市場掀起搶客大戰！《臺灣米其林指南2026》日前公布最新必比登推介名單，台中知名臺菜品牌「馨苑小料理」不負眾望，寫下連續七年入選的輝煌紀錄。為回饋消費者支持，品牌特別以數字「7」推出限時快閃回饋，即日起消費滿777元即贈隨機小菜，滿額更直接加碼贈送「黑羽烤雞兌換券」。

膳馨餐飲集團創辦人鄭乃綱表示，馨苑小料理連續七年獲得肯定，是團隊堅持品質的成果。適逢父親節，馨苑攜手同集團品牌「膳馨」推出限定料理。膳馨以「富貴鮑魚紅燒肉」為主題，將鮑魚與經典紅燒肉結合，8月1日至8月9日限定供應，售價880元；凡於7月25日前預訂桌菜並付訂，即免費贈送一份。馨苑則端出結合在地特色的「鮪魚佐麻薏青醬沙拉」，早鳥預訂四人合菜同樣可免費享用。

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▲台中福華大飯店旗下覓舍、江南村及海華樓同步推出中西式套餐與桌宴。（圖／台中福華提供）



除了米其林臺菜，台中福華大飯店也自8月1日至8月9日推出父親節限定專案。旗下覓舍、江南村及海華樓同步推出中西式套餐與桌宴，每人最低1580元起。其中，江南村與海華樓的指定桌菜，不僅大方贈送價值1080元的6吋父親節蛋糕，還能以88元加購威士忌１瓶，並享有現榨果汁買二送一優惠。

針對喜愛西餐的父親，福華「覓舍」主打南卡風味BBQ烤豬肋排與嫩煎紐西蘭小牛背，更推出50元加購松露薯條的超值優惠。而喜愛傳統口味的家庭，則可選擇江南村或海華樓的御品花雕佛跳牆、片皮鴨等經典宴席。

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