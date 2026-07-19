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毒油風暴藍綠交鋒！柯志恩挺725上街　賴瑞隆：中央地方都要負責

▲▼高雄市長選戰柯志恩對決賴瑞隆。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市長參選人柯志恩跟賴瑞隆對毒油事件，提出各自看法。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

中聯油脂食安風暴持續延燒，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆表示，食品安全把關涉及科學與專業，中央與地方必須各司其職、共同承擔責任，才能真正守護民眾健康。至於台北市長蔣萬安號召民眾7月25日上街表達不滿，國民黨高雄市長候選人柯志恩則表態力挺，直言「你逼我吃毒油，就是逼我上街頭」。

賴瑞隆指出，高雄市衛生局已說明，市府過去5年針對中聯大豆油共進行6次查廠，並抽驗18件產品，相關稽查與檢驗均依照法規辦理，市府也持續以最嚴格的實證標準守護市民健康，他也強調食安是一套完整的治理鏈條，中央政府負責制度、法規及標準訂定，地方政府則肩負第一線查驗、稽查與執行責任，任何一個環節都不能鬆懈，也不能把責任單方面推給中央或地方，所以唯有中央與地方政府都負起應有責任，並在資訊、稽查及風險管理上通力合作，才能真正回應人民對食品安全的期待。

另一方面，針對蔣萬安要求總統賴清德道歉、行政院長卓榮泰下台，並號召民眾7月25日走上街頭表達不滿，柯志恩今（19）日受訪時表示，中聯油脂事件已引發全民憤怒，但截至目前，污染源頭究竟在哪裡、政府是否已完整釐清相關油品流向，社會仍存在許多疑慮。

「你逼我吃毒油，就是逼我上街頭。」柯志恩表示，在真相尚未完全公開、政府又無法消除民眾疑慮的情況下，民眾當然有權勇敢走上街頭，向政府表達不滿。

柯志恩強調，食品安全向來是歷任總統的重要政見，前總統蔡英文當年也以「食安五環」作為2016年總統大選的重要訴求，但10年過去，台灣卻仍在面對同樣的食安問題，政府有責任向人民說明制度究竟出了什麼漏洞。柯志恩表示，若政府無法徹底交代事件真相，就應比照2014年民進黨對馬英九政府的要求，由行政院長出面道歉、相關部會首長負起政治責任，不應因為政黨輪替就採取不同標準，更不能出現雙重標準。

針對高雄市長陳其邁提出，這次事件應聚焦於食安政策落實及相關法規檢討，柯志恩也認同《食品安全衛生管理法》確實仍有修法空間。她認為，中央與地方的權責必須重新釐清，避免事件發生後雙方各說各話、彼此爭議，讓民眾更加混亂。

柯志恩強調，政府應藉由這次事件全面檢討食安制度，不只是修法，更要把中央、地方及業者各自應負的責任清楚定義，才能真正還給民眾一個安全、可信任的飲食環境。

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