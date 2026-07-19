德26歲保全查票「遭惡乘客推下火車」！時速120km　頭部重創命危

▲德國發生鐵路保全遭乘客從火車推下鐵軌的事件。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

德國一名26歲的鐵路保全人員，在列車行駛途中協助列車長進行查票時，遭到一名疑似酒醉的乘客「殘暴攻擊」。雙方在激烈肉搏過程中，保全遭乘客從時速高達120公里（約75英里）的火車推下鐵軌，頭部受到重創命危，而車門及階梯更是當場破裂，可見撞擊力道之大。

德國男拒絕查票發狂！保全遭蠻力猛推「撞破車門」

根據德國媒體《圖片報》報導，這起震驚襲擊事件發生17日傍晚。當時，德國國家鐵路公司「德鐵（Deutsche Bahn）」的一列區域列車，正從奧芬堡（Offenburg）開往卡爾斯魯厄（Karlsruhe）。

一名疑似喝醉的36歲男乘客在被檢票員要求出示車票時，突然情緒失控與其發生激烈口角。由於男子態度惡劣且行為持續失控，檢票員隨即呼叫了2名鐵路保全人員前來協助支援。

沒想到，這名男乘客見保全抵達，竟開始動手攻擊。而在推擠衝突中，男子直接將其中一名26歲保加利亞籍的男性保全推向火車車門，導致保全當場從時速高達120公里墜落，整個人摔到鐵道上，傷勢嚴重。而力道大到連車門處的一部分踏板階梯都當場斷裂破損。

時速120公里慘摔出車外！安全防護系統離奇失效

報導指出，一般而言，若行駛中的火車車門被開啟，列車駕駛的控制台應會立刻收到警報通知，並自動觸發緊急煞車系統；然而，案發當下這項安全機制不知為何「離奇失效」，火車並未在第一時間停下。

救難人員接獲通報後沿著鐵軌搜尋，最終在距離火車最後停下位置約2公里處的軌道旁，找到了性命垂危的保全。他因為高速墜地，頭部嚴重受創，隨即被緊急送醫搶救，但至今仍未脫離險境。

這名36歲嫌犯在案發後隨即在車廂內被逮，由於情節嚴重，警方已將此案列為高級優先調查案件，但目前尚不清楚男子被依何項罪名起訴。