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街頭逆向狂飆、翹孤輪！泰山12飆仔被逮　吃77單最重罰150萬

記者陸運陞／新北報導

新北市泰山區大科一路及中港西路一帶出現大批改裝機車聚集，並在街頭逆向、飆速、拉轉及單輪騎行特技等危險駕駛行為，嚴重影響附近住戶及其他用路人安全。警方獲報，經收集情資及相關影像，本月初於雙北及桃園地區，成功逮捕涉案的12名犯嫌，除依公共危險罪移送偵辦外，另再開出77張紅單重罰。

▲▼邱男等人聚集泰山大科路一帶，競速飆車表演特技，嚴重影響民眾安寧及用路人安全。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲邱男等人聚集泰山大科路一帶，競速飆車表演特技，嚴重影響民眾安寧及用路人安全。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，從今年5月份開始，新北警方陸續接獲報案，指稱泰山區大科一路及中港西路一帶出現大量改裝機車，將馬路當成賽道、特技場，不斷來回逆向、飆速，還做出拉轉、翹孤輪等特技動作，不但影響經過民眾行車安全，發出的巨響讓附近住戶飽受困擾，警方趕抵，飆車族隨即鳥獸散，再伺機重回原地飆車。

▲▼邱男等人聚集泰山大科路一帶，競速飆車表演特技，嚴重影響民眾安寧及用路人安全。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方查扣3輛涉嫌非法改裝，使用變造車牌機車。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方隨即成立專案小組，調查發現該飆車團不但非法改裝排氣管發出噪音外，為了逃避查緝不但以口罩遮蔽，甚至拔除或懸掛偽造車牌，造成當地治安隱憂，經蒐集相關事證，本月初持拘票前往雙北及桃園多處，逮捕邱姓、潘姓、張姓、劉姓、黃姓，涂姓及章姓等12人，另查扣3輛改裝機車等證物。

▲▼邱男等人聚集泰山大科路一帶，競速飆車表演特技，嚴重影響民眾安寧及用路人安全。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方依公共危險罪將邱男等12人送辦，另開出77張罰單重罰。（圖／記者陸運陞翻攝）

邱男等人面對警方偵訊，皆坦承除事先約定或臨時起意相約競速飆車，警詢後依公共危險罪將邱男等12人移送新北地檢署偵辦。另涉嫌違反《道路交通管理處罰條例》使用變造車牌、遮蔽車牌、變更車體、變更車輛設備、無照駕駛、危險駕駛、逆向等多項違規，共開出77張罰單，最高可裁罰新台幣150萬元罰鍰。

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