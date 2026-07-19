北市調查官陳屍辦公室　疑嘔吐物致窒息...斷層掃描追死因

▲法務部台北市調查處外觀（圖／資料照）

記者張君豪／台北報導



台北市調查處18日發生一起死亡案件，60歲金姓調查官被發現陳屍於市調處5樓辦公室座位上，救護人員到場時已明顯死亡並出現屍僵，現場留有嘔吐物。檢警初步勘查未發現外力介入跡象，不排除金男因嘔吐後吸入嘔吐物導致氣道阻塞、窒息死亡，但實際死因仍待法醫相驗及解剖鑑定釐清。



據了解，金姓調查官17日下班後未返家，家屬原以為仍在加班辦案，直到遲遲聯繫不上，遂請同事前往查看。同事18日進入位於5樓的辦公室後，發現金男倒臥座位、已無生命跡象，立即報警並通知救護人員到場。



警方調閱辦公區域監視器發現，自17日下班至18日上班期間，並無外人進入辦公區域；現場也未發現打鬥、侵入或其他可疑跡象，初步朝無外力介入方向調查。金男主管向警方表示，金男17日晚間並無應酬行程，應無飲酒過量情事；家屬則表示，金男平時沒有已知慢性病史。



檢方19日會同法醫進行相驗後，已責令法醫研究所對遺體實施電腦斷層掃描及進一步鑑定，以釐清是否因飲酒或其他身體因素引發嘔吐，進而吸入嘔吐物造成窒息死亡，或另有其他疾病因素所致，全案死因仍有待法醫鑑定結果確認。

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