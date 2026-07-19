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停火竟成救命稻草！伊朗半月狂運5千萬桶油到中國　可望進帳1900億

▲▼ 荷莫茲海峽 。（圖／達志影像／美聯社）

▲荷莫茲海峽戰前承載全球約1/5的油氣運輸量。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》報導，在美國與伊朗短暫停火的短短1個月期間，德黑蘭把握時間，火速出口價值最高達60億美元的石油，而且大部分都是賣給中國。

伊朗油輪湧入　恐賣給中國

6月17日美伊簽署停火備忘錄，華府對德黑蘭解除海上封鎖後，滿載的伊朗油輪迅速從該國東部恰巴哈爾港（Chabahar port）出發並駛向亞洲。

6月底開始，大約20艘伊朗油輪陸續抵達馬來西亞東部海域，包括黛歐娜號（Diona）、英雄二號（Hero II）、索尼亞1號（Sonia 1）與溪流號（Stream）也抵達。而分析人士認為，這些石油的最終目的地就是中國。

▼一艘油輪行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（圖／路透）

▲▼一輛油輪行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（圖／路透）

狂輸石油　預估收入千億

獨立機構「聯合反對伊朗核武」（UANI）及油市分析師估算，伊朗利用6月中旬至7月中旬，也就是美軍對伊朗解除海上封鎖的短短1個月期間，成功運出大約7000萬桶石油，總價值高達50至60億美元（約合新台幣1620至1945億元）。

UANI指出，光是6月下半月，伊朗就向中國出口約5000萬桶原油，相當於戰前整整1個月的輸中規模。

規避美國制裁　迂迴手法曝光

伊朗慣用迂迴手法規避美國制裁，並讓追查難度大增。

首先，伊朗油輪駛往馬來西亞東部領海外、大約位於伊朗與中國中點的「東部外港限制區」（Eastern Outer Port Limits），透過巨大軟管將石油轉移給其他油輪。接手油輪則將石油轉運至俗稱「茶壺」的中國地方小型煉油廠，這些業者以折扣價收購伊朗石油。

停火反成救命稻草　伊朗獲緩衝

分析人士表示，7月大量伊朗船隻駛入亞洲海域，意味著未來數月該國可望收取價值數十億的龐大石油收入。如今隨著停火破局，美國再度恢復海上封鎖，德黑蘭卻已經擁有寶貴的緩衝。

大西洋理事會中東專家帕尼科夫（Jonathan Panikoff）指出，伊朗經濟陷入1979年伊斯蘭革命以來最糟糕的狀態，因此每一分錢的收入都舉足輕重，「伊朗政權很可能把這些收入優先用於自身的戰略目標，現在來說就是對抗美國。」

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