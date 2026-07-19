日本迎「災害級酷暑」時間點曝！　名古屋恐連4天破40度

▲日本下周可能出現災害級酷暑。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本隨著三連休假期結束，太平洋高壓勢力將全面增強，全日本將迎來恐怖高溫，甚至出現「災害級酷暑」。其中，名古屋市更被預測可能連續4天達到40度以上的極端高溫；東京都心也將迎來今年首波連續4天的「猛暑日」（最高氣溫35度以上）。

連假後迎來災害級高溫！名古屋恐連4天狂飆40度

根據日本氣象預報指出，由於太平洋高氣壓勢力異常強勁，三連休假期結束後，高溫等級將再度向上飆升。特別是在東海地區，將面臨極具生命威脅的災害級酷暑。

名古屋市從21日至24日期間，極有可能出現連續數日最高氣溫飆破40度以上的「酷暑日」（最高氣溫40度以上），若是真的觀測到40度高溫，這將會是日本全國今年首度出現的「酷暑日」紀錄。而鄰近的岐阜市也預計在22日至24日同樣迎來酷暑日。

東京迎今年首波猛暑日 關東內陸高溫「超越體溫」

不只是東海地區，東京都心也無法倖免。東京預計20日的最高氣溫就會來到36度，迎來今年第一波「猛暑日」（最高氣溫35度以上），且這波猛暑日預計會一路持續到23日。

此外，關東地區的前橋市等內陸區域，氣溫甚至可能進一步飆升至38度，體感溫度將直接「超越人類體溫」。

全國超過200測站同步紫爆 氣象廳急籲：這是致命災害

氣象單位進一步指出，在日本全國共914個觀測點中，在22日、23日高溫突破35度猛暑日的數量預計首度衝破200個，也是今年首見。

這波熱浪的影響範圍極廣，從九州一直到東北地區的廣大範圍，都將籠罩在危險的高溫紅燈之中。氣象單位嚴正提醒，這種極端酷暑等同於會危及生命安全的「自然災害」，呼籲所有民眾務必做好萬全防暑對策。