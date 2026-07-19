花蓮豐年節意外插曲！蒙面男佩刀擧標語牌引騷動　警架離送裁處

▲蒙面男子佩刀舉著標語牌，引起活動現場一陣騷動，最後遭轄區員警架離。（圖／民眾提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮太平洋聯合豐年節活動第三天，18日晚間9點左右，一名蒙面男舉著「我不喜歡聯合豐年『節』、我不想做花蓮王的政治宣傳品」標語，且攜帶原民傳統佩刀在活動現場，經民衆報案後，員警方迅速趕抵會場架離並依社會秩序維護法移地院裁處。

轄區警方表示，當晚9點許接獲民眾報案，會場出入口有一名深度蒙面男子攜帶刀械，引發民眾不安。男子身穿阿美族傳統服飾、頭戴大羽冠、臉用黑布蒙著的男子，拿著用中文、原住民、英文寫的「我不喜歡聯合豐年『節』、我不想做花蓮王的政治宣傳品」標語牌站在會場附近。

員警到場警戒處置，發現該名男子快速朝人群方向移動，遂即上前盤查，但該男子拒絕警方盤查，員警無法確認其身分，基於維護公共安全及預防危害發生，員警依法將其帶往勤務指揮所進一步查明身分，並依社會秩序維護法第63條移請花蓮地方法院簡易庭裁處。

議長張峻則在臉書貼文表示，民主社會，最重要的是讓人民安心表達意見，豐年節活動中，年輕人因手持標語，遭警方依社會秩序維護法方向偵辦，引起社會討論；警方依法維持活動秩序，但執法方式也應符合比例原則與必要性，避免讓人民感到權利受到不必要限制。

花蓮分局長鍾國楨呼籲，民眾參加慶典活動，務必遵守公共秩序，進入會場不得無故攜帶刀械，警方將持續加強會場秩序及安全維護作為。