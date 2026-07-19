反制中國！美軍沖繩部署「2大神秘兵器」　攜手日本防禦第一島鏈

▲2026年6月30日，美日聯合大規模實戰訓練「堅毅之龍」最後一天，MADIS、NMESIS在日本沖繩金武灣漢森營基地展示。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國海軍陸戰隊今年夏季在日本沖繩正式部署最新型武器，包含遠距操作無人車的反艦導彈系統「海軍陸戰隊遠征船艦封鎖系統」（NMESIS），以及專門反制無人機低空威脅的防空系統「美國海軍陸戰隊防空綜合系統」（MADIS），旨在反制中國軍事威脅，未來將透過與日本自衛隊共享偵察情資並配合運送，在第一島鏈建立強力防線。

根據日媒《產經新聞》，這兩款新兵器配備於美國海軍陸戰隊第三遠征軍（III MEF）第12濱海戰鬥團（12MLR）。其中「NMESIS」反艦系統由有人駕駛車與無人車組成，無人車搭載2枚「海軍打擊飛彈」（NSM），有效射程超過250公里。

第12濱海戰鬥團中程飛彈中隊長艾格羅夫（Luke Egloff）少校指出，NMESIS是高機動性的反艦平台，旨在支援海上拒止（sea denial，指讓敵軍無法使用我方海域）與沿岸作戰，能提供極具生存性且精準的長程打擊能力。

該部署高度重視與日本自衛隊的情資共享。在先前的聯合演習中，雙方利用無人機進行沿岸監視，並透過「美日雙邊地面戰術協調中心」（BGTCC）分享海上偵察情資。

美軍目標是建立美日聯合的攻擊流程，未來可望依據日本自衛隊提供的情資，由美軍操作NMESIS發動攻擊。此外，日本陸上自衛隊也在沖繩本島勝連分屯地（宇流麻市）部署了12式陸基反艦飛彈。

另一方面，「MADIS」是專攻低高度防空的反制系統。它由兩輛輕型戰術車組成，分別負責攻擊與指揮。除配備30公釐機砲與7.62公釐機槍外，還搭載曾於俄烏戰場痛擊俄軍的刺針防空飛彈與電子干擾裝置。

▲美國海軍陸戰隊的飛彈系統MADIS、反艦系統NMESIS部署在日本陸上自衛隊位於沖繩縣石垣島的營地。（圖／達志影像）

第12濱海戰鬥團地對空飛彈中隊長拉格蘭（Hunter Ragland）上尉指出，MADIS能有效探知並擊落無人機等低空威脅，藉此保護盟軍安全。

這兩款新武器具備高機動四輪特性的優勢，去年曾首度運抵沖繩，並由日本航空自衛隊運輸機協助載往石垣島進行演練。其核心任務是支援美國海軍陸戰隊的「遠征前進基地作戰」（EABO）構想。也就是在中國飛彈射程範圍內，讓小規模部隊分散部署於各島嶼，並在涵蓋九州、沖繩、台灣、菲律賓的「第一島鏈」內側海上拒止中國海軍。

第12濱海戰鬥團司令尼科克（Richard Neikirk）上校強調，引進這兩樣武器是轉型為EABO防衛體制的「2030軍力設計（Force Design 2030）」的基石。

他直言，建立具備多層防禦且堅韌的海上防衛體制，是要向區域釋放明確訊號，強調美國海軍陸戰隊第三遠征軍已與同盟國做好萬全準備，「以應對任何危機或衝突」，展現攜手日本自衛隊遏阻中國挑釁的決心。