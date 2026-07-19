　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

中國頻闖沖繩海域！日本計畫打造「無人巡邏船」　最快2032年實測

▲▼中國海警船今年4月27日在日本實際控制的尖閣諸島附近出沒，中國聲稱擁有主權。（圖／達志影像）

▲中國海警船多次在日本實際控制的尖閣諸島（釣魚台）附近出沒，中國聲稱擁有主權。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

為因應中國近年持續在海洋擴大軍事影響力，日本政府決定強化海上保安能力，從2027年度起展開海上保安廳無人水面載具研發計畫，並結合現有巡視船與無人機，提升日本周邊海域長時間警戒監視能力。日本政府也計畫最快12月修訂《海上保安能力強化方針》及新版安保文件，將無人船納入重點政策。

同時，為了因應海上保安廳人力短缺問題，日本政府盼透過無人化技術減輕第一線執勤負擔。

根據日媒《讀賣新聞》，日本政府已敲定方針，將在2027年度預算案編列相關經費，正式啟動海上保安廳無人船研究開發計畫。消息人士指出，日本政府也將於年底修訂的安全保障三文件中，研擬引進無人水面載具，作為提升海洋防衛與監控能力的重要措施。

目前海上保安廳已部署5架無人機執行空中巡邏，但受限於續航時間，無法長時間監控遠離本土的海域。若導入無人水面載具（無人船），將可持續在外海執行巡邏與監視任務，進一步補足現行巡視能量，提高對周邊海域異常動態的掌握能力。

▲中國海警船於釣魚台附近巡航。（圖／CFP）

▲巡航中的中國海警船。（圖／VCG）

依照規劃，日本政府將與國內造船業者合作，研發無人操船、遠端控制，以及透過攝影機與雷達等設備監控海域的相關技術，並評估搭載可迫使可疑船隻停船的裝備，以提升海上執法能力。

另一方面，國際海事組織（IMO）目前正制定無人水面載具安全航行的國際規範，預計2032年1月正式生效。日本政府希望在新規上路後，最快於2032年度展開無人水面載具示範驗證實驗，為未來正式投入執勤鋪路。

日本於2022年首度制定《海上保安能力強化方針》，重點包括加強沖繩縣尖閣諸島（釣魚台）周邊領海警備，以因應中國持續擴張海洋活動。然而，近年中國公務船仍多次接近、甚至進入日本所主張的領海。

▲▼日本沖繩縣石垣市曾於2023年1月在尖閣諸島（釣魚台）海域進行海洋調查。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本沖繩縣石垣市曾於2023年1月在尖閣諸島（釣魚台）海域進行海洋調查。（圖／達志影像／美聯社）

本月4日，中國海警局更宣布已在台灣本島東方海域常態化實施海警船執法巡邏，使日本政府決定最快12月召開相關閣僚會議，進一步修訂強化方案。

此外，日本海上保安廳近年業務持續增加，卻面臨人力不足困境。由於船艦勤務時間長等因素，中途離職人數持續攀升，截至2024年度底，實際人力較編制員額的1萬4788人還要短缺665人。

海上保安廳規劃，未來可在船舶往來較少的海域部署無人水面載具，讓有人巡視船集中投入因應中國公務船及海上搜救等高風險任務，藉此提升整體執勤效率，也降低第一線人員負擔。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
HAHABABY被抓到「下架多款商品」　一點導回首頁
快訊／台中巨業客運撞進BRT站體！　5人受傷
快訊／台中嚴重車禍！7車撞成一團　騎士夾困無生命跡象
快訊／臉書大當機！　無法使用
台中車站大變身！市府祭「霹靂手段」　清爽現況曝
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

忘摘隱形眼鏡！英女遭「寄生蟲啃食眼角膜」　右眼全失明

停火竟成救命稻草！伊朗半月狂運5千萬桶油到中國　可望進帳1900億

中國頻闖沖繩海域！日本計畫打造「無人巡邏船」　最快2032年實測

反制中國！美軍沖繩部署「2大神秘兵器」　攜手日本防禦第一島鏈

德26歲保全查票「遭惡乘客推下火車」！時速120km　頭部重創命危

女兒出車禍！父親急衝現場「中途心臟病發亡」　車停路邊斷氣

開戰最大規模飛彈攻擊之一！俄轟基輔1死16傷　澤倫斯基發聲

日本迎「災害級酷暑」時間點曝！　名古屋恐連4天破40度

香菸當誘餌！雙腿截肢伯「性侵12歲男童」　新加坡法官判近13年

泰國爆紅彈跳豬預測！　世界盃決賽「這國」奪冠

冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」

《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

卓榮泰強調中央沒蓋牌！　蔣萬安：6月獲通報、7月才開記者會

蔣萬安號召725上街！　沈伯洋：應「專心市政」回應市民關心問題

重慶山崩8死34失聯　倖存「網格員」：疏散到一半就垮了

汪女兒躺爸身邊　媽喊起床！他們繼續躺還秀恩愛XD

戴培峰首度回應亞運風波！　「我知道自己的身分」有選到就去

忘摘隱形眼鏡！英女遭「寄生蟲啃食眼角膜」　右眼全失明

停火竟成救命稻草！伊朗半月狂運5千萬桶油到中國　可望進帳1900億

中國頻闖沖繩海域！日本計畫打造「無人巡邏船」　最快2032年實測

反制中國！美軍沖繩部署「2大神秘兵器」　攜手日本防禦第一島鏈

德26歲保全查票「遭惡乘客推下火車」！時速120km　頭部重創命危

女兒出車禍！父親急衝現場「中途心臟病發亡」　車停路邊斷氣

開戰最大規模飛彈攻擊之一！俄轟基輔1死16傷　澤倫斯基發聲

日本迎「災害級酷暑」時間點曝！　名古屋恐連4天破40度

香菸當誘餌！雙腿截肢伯「性侵12歲男童」　新加坡法官判近13年

泰國爆紅彈跳豬預測！　世界盃決賽「這國」奪冠

快訊／台中豐原7車連環撞！遭前後轎車夾困　男騎士送醫不治

忘摘隱形眼鏡！英女遭「寄生蟲啃食眼角膜」　右眼全失明

Mingo不識傳奇球星卻被全場震撼！期待今天陣容　明星賽還要挑戰交朋友

不是P圖！IG達人蹲點捕獲「嘉義看澎湖花火」　曝5大極佳地點

基辛格唱衰台灣半導體供應鏈　經部反擊：說法不符事實

駭人畫面曝！高雄後勁溪成「魚屍地獄」　水利局急撈300kg揭原因

停火竟成救命稻草！伊朗半月狂運5千萬桶油到中國　可望進帳1900億

520才剛認愛！海產單膝下跪求婚女友「台上甜吻」　吳宗憲全程見證幸福

真巨蛋王！曾頌恩全壘打大賽二連霸　明年想挑戰「大魔王」魔鷹

中國頻闖沖繩海域！日本計畫打造「無人巡邏船」　最快2032年實測

【全場暴動】林襄「勇敢一次」以為要告白！馬傑森聽「我愛95」立刻敲安

國際熱門新聞

伊朗稱停止履行停火協議　美發全球旅遊警示

陸客擠爆仁川機場「插隊暴衝」　韓網：蟑螂

伊朗正妹歌手「遭判鞭刑74下」 ！控妨礙風化

女富豪破產變賣黃金　救1700多隻流浪貓狗

三星、SK海力士被盯上！傳美方要求分享超額利潤

慘遭台灣超車！南韓人均GDP估逼近4萬美元

美軍連7夜猛炸伊朗　川普嗆「下周更慘」炸電廠、橋樑

日版燒肉粽！20多歲女「遭墜樓男砸中」身亡

美軍2死！　伊朗炸約旦基地畫面瘋傳

美軍轉攻伊朗內陸　下波可能目標曝光

伊朗襲約旦　五角大廈：2美軍陣亡1人失聯

有錢藏不住　前銀行員揭「千萬存款族」2細節

加拿大牙醫消毒違規！近900人恐染愛滋病

韓夫妻墜樓亡！2童也死　網疑炒股壓力

更多熱門

相關新聞

反制中國！美軍在沖繩部署「2大神秘兵器」

反制中國！美軍在沖繩部署「2大神秘兵器」

美國海軍陸戰隊今年夏季在日本沖繩正式部署最新型武器，包含「海軍陸戰隊遠征船艦封鎖系統」（NMESIS），以及「美國海軍陸戰隊防空綜合系統」（MADIS），旨在反制中國軍事威脅。

北韓外務相崔善姬訪俄　為金正恩會普丁鋪路

北韓外務相崔善姬訪俄　為金正恩會普丁鋪路

慘遭台灣超車！南韓人均GDP估逼近4萬美元

慘遭台灣超車！南韓人均GDP估逼近4萬美元

陸客擠爆仁川機場「插隊暴衝」　韓網：蟑螂

陸客擠爆仁川機場「插隊暴衝」　韓網：蟑螂

韓酷澎物流中心「狂燒24小時」　消防員送醫

韓酷澎物流中心「狂燒24小時」　消防員送醫

關鍵字：

日韓要聞國際軍武日本海上保安廳無人水面載具無人船沖繩尖閣諸島釣魚台

讀者迴響

熱門新聞

新北美女遭槍抵太陽穴性侵「不做愛就斃了妳」　司機判決驚天逆轉

服務生傳話「黃總請妳去包廂」　女客嚇到不吃

今明「雨最大」　午後全台變天

今最強招財「天貺節+天赦日」起床大忌　做3事旺到年底

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

「整車飲料山」看呆！　超狂大單曝光

逾4000志願役「寧願賠錢也要提前退伍」　賠償金近10億　

巴逆逆畢業美國名校財金系　爆紅後往情色圈發展

可能有新颱風　預測路徑曝

伊朗稱停止履行停火協議　美發全球旅遊警示

一堆人「生病不請病假」寧可用特休！網吐原因

抗癌網紅黃橞逝世！曾被斷言「僅剩3個月」堅強抗病

人夫偷吃超嫩女同事！在工作場所發生關係

合轟10球史上第5多　法國寫尷尬紀錄

更多

最夯影音

更多
冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」

冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」
《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面