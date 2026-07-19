中國頻闖沖繩海域！日本計畫打造「無人巡邏船」　最快2032年實測

▲中國海警船多次在日本實際控制的尖閣諸島（釣魚台）附近出沒，中國聲稱擁有主權。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

為因應中國近年持續在海洋擴大軍事影響力，日本政府決定強化海上保安能力，從2027年度起展開海上保安廳無人水面載具研發計畫，並結合現有巡視船與無人機，提升日本周邊海域長時間警戒監視能力。日本政府也計畫最快12月修訂《海上保安能力強化方針》及新版安保文件，將無人船納入重點政策。

同時，為了因應海上保安廳人力短缺問題，日本政府盼透過無人化技術減輕第一線執勤負擔。

根據日媒《讀賣新聞》，日本政府已敲定方針，將在2027年度預算案編列相關經費，正式啟動海上保安廳無人船研究開發計畫。消息人士指出，日本政府也將於年底修訂的安全保障三文件中，研擬引進無人水面載具，作為提升海洋防衛與監控能力的重要措施。

目前海上保安廳已部署5架無人機執行空中巡邏，但受限於續航時間，無法長時間監控遠離本土的海域。若導入無人水面載具（無人船），將可持續在外海執行巡邏與監視任務，進一步補足現行巡視能量，提高對周邊海域異常動態的掌握能力。

▲巡航中的中國海警船。（圖／VCG）

依照規劃，日本政府將與國內造船業者合作，研發無人操船、遠端控制，以及透過攝影機與雷達等設備監控海域的相關技術，並評估搭載可迫使可疑船隻停船的裝備，以提升海上執法能力。

另一方面，國際海事組織（IMO）目前正制定無人水面載具安全航行的國際規範，預計2032年1月正式生效。日本政府希望在新規上路後，最快於2032年度展開無人水面載具示範驗證實驗，為未來正式投入執勤鋪路。

日本於2022年首度制定《海上保安能力強化方針》，重點包括加強沖繩縣尖閣諸島（釣魚台）周邊領海警備，以因應中國持續擴張海洋活動。然而，近年中國公務船仍多次接近、甚至進入日本所主張的領海。

▲日本沖繩縣石垣市曾於2023年1月在尖閣諸島（釣魚台）海域進行海洋調查。（圖／達志影像／美聯社）

本月4日，中國海警局更宣布已在台灣本島東方海域常態化實施海警船執法巡邏，使日本政府決定最快12月召開相關閣僚會議，進一步修訂強化方案。

此外，日本海上保安廳近年業務持續增加，卻面臨人力不足困境。由於船艦勤務時間長等因素，中途離職人數持續攀升，截至2024年度底，實際人力較編制員額的1萬4788人還要短缺665人。

海上保安廳規劃，未來可在船舶往來較少的海域部署無人水面載具，讓有人巡視船集中投入因應中國公務船及海上搜救等高風險任務，藉此提升整體執勤效率，也降低第一線人員負擔。