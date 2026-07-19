開戰最大規模飛彈攻擊之一！俄轟基輔1死16傷　澤倫斯基發聲

▲當局稱，這是自開戰以來規模最大的彈道飛彈攻擊之一。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯19日凌晨對烏克蘭基輔及其周邊地區發動大規模彈道飛彈攻擊，包括極音速「鋯石」（Zircon）飛彈，造成至少1人死亡、16人受傷。當局稱，這是自開戰以來規模最大的彈道飛彈攻擊之一。

俄軍飛彈狂轟基輔

基輔獨立報報導，當地時間凌晨1點30分左右，基輔陸續傳出爆炸聲，烏克蘭中部與東部地區也響起空襲警報。爆炸聲一直持續到當地時間凌晨2點38分，俄軍以數量異常龐大的彈道飛彈與極音速飛彈猛烈轟炸基輔。

根據Telegram監控頻道回報，首都基輔在短短一個多小時內遭到31枚彈道飛彈與8枚極音速「鋯石」（Zircon）飛彈襲擊。從當地時間凌晨1點24分起，已有多波彈道飛彈朝基輔飛來。

烏克蘭空軍表示，莫斯科發動一場結合攻擊型無人機與多種空射及陸射飛彈的大規模聯合攻擊，主要目標鎖定首都基輔。在基輔當地的CNN記者表示，整夜都能聽到爆炸聲；一名記者指出，19日上午整座城市瀰漫著濃濃煙味。

總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，敵軍發射超過40枚各型飛彈，其中多數瞄準首都，另外還有120架攻擊型無人機。代理外交部長西比哈（Andrii Sybiha）指出，俄羅斯發射約48枚彈道飛彈，並稱這是「開戰以來發射彈道飛彈數量最多的一次」。烏軍則稱，防空部隊擊落或摧毀126個目標，包括18枚飛彈與108架無人機。

居民驚魂：最可怕一夜

30歲居民貝雷（Eleonora Belei）看著受損公寓餘悸猶存地說，「這是我一生中最可怕的一夜」，雖然該地區今年幾乎每個月都遭到攻擊，但這是第一次離她這麼近。

現場滿地碎玻璃，多輛汽車被燒毀，貝雷的母親納迪亞（Nadiia）透露，有一名男子在防空避難所內被爆炸波及受傷。在她附近，當地居民正在清掃地上的碎玻璃，數輛汽車被徹底燒毀。在攻擊過後的早晨，救護人員持續把傷者從大樓中抬出。

基輔多地傳災情

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，第聶伯羅夫斯基區（Dniprovskyi）有一棟宿舍大樓因掉落碎片起火，一處購物中心附近冒出濃煙，在杰斯尼揚斯基區（Desnyanskyi）則有一處商業用地遭飛彈擊中，多起車輛起火，一座倉庫燒起來。

烏克蘭國家緊急服務局指出，基輔州靠近布查（Bucha）郊區附近的多座倉庫建築與一處物流設施發生火警。基輔地鐵盧基揚尼夫斯卡站（Lukyanivska station）因地面入口遭爆炸波及受損，目前暫時關閉。

澤倫斯基表示，基輔及其周邊地區截至目前已有1人死亡，另有16人受傷，緊急救援工作持續進行中。

澤倫斯基說，俄羅斯在過去這一周對烏克蘭發動約1450架次攻擊型無人機、逾1640枚導引炸彈以及99枚各型飛彈，「防範彈道飛彈是我們目前持續且首要的任務，我們每天都需要攔截系統」，感謝所有認真看待彼此協議並確保反彈道飛彈能力順利交付的夥伴，這些軍援拯救無數性命。

澤倫斯基也提到，同樣重要的是，「我們在強化反彈道能力的同時，也必須持續對俄羅斯施壓」，若在制定新決策上一再拖延，只會讓莫斯科方面有機可乘。