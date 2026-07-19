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國民黨集體爆氣　控潘孟安手揮記者「是賴清德對毒油的回應？」

▲▼ 潘孟安與TVBS記者。民進黨第二十二屆第一次全國黨員代表大會 。（圖／記者劉耿豪攝）

▲潘孟安受訪時，該名TVBS女記者又再度衝進採訪區。（圖／記者劉耿豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中聯油脂致癌物風暴延燒，藍營號召上凱道抗議，而總統府秘書長潘孟安今（19日）出席活動時，電視台記者向他追問此事，潘孟安則舉起手一揮，並疑推到記者麥克風。此舉導致藍營群起激憤，國民黨團書記長林沛祥批評，查明不了真相 就肘架想查真相的人；國民黨立委陳菁徽諷刺，「官好大，我好怕。官好大，不能問」；國民黨前發言人楊智伃則在臉書發文嗆，潘孟安的暴力回應難道是代表賴清德對於毒油的回應嗎？

國民黨文傳會主委陳以信也聲援該名TVBS女記者劉亭廷，指她是一位非常認真的專業記者，看到她因採訪而被總統府秘書長潘孟安肘擊的畫面，真的為她感到很不忍，覺得民進黨政府高官為何都如此傲慢，「你在工作人家也在工作，不回答就不回答，為何還要那麼用力揮肘呢？為何不能多給記者一些尊重呢？」

楊智伃則在臉書發文嗆，憤怒與暴力，難道這就是總統賴清德對毒油事件的最新回應？潘孟安出席公開活動，被媒體追問毒油事件延燒全台，想詢問總統最新說法，結果潘孟安不但毫不理會、甚至在逃避問題的過程中用手肘推開記者。

楊智伃稱，記者只是詢問「總統府最新的說法」以及「怎麼看人民上街的行動」，沒有攻擊的質問、也沒有挑釁激怒的用詞，一個很中性的對目前時事的詢問，結果潘孟安面對問題的方式卻是暴力回應。作為總統府秘書長，潘孟安的行為是代表賴清德，潘孟安的暴力回應難道是代表賴清德對於毒油的回應嗎？

楊智伃說，記者詢問重大食安事件，秉持記者本分的中性提問，結果竟然是被這樣暴力對待，潘孟安不但要對毒油事件中央失職道歉、更要對這位扮演第四權角色的記者道歉。

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