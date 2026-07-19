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賴清德：台灣是獨立國家「憲法名稱是中華民國」　與中共互不隸屬

▲▼總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰。民進黨第二十二屆第一次全國黨員代表大會 。（圖／記者劉耿豪攝）

▲總統賴清德 。（圖／記者劉耿豪攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（19日）召開全代會，總統兼任黨主席賴清德致詞時再次強調，台灣已經是主權獨立國家，憲法上名稱為中華民國，與中華人民共和國互不隸屬。賴也細數政績並指出，民進黨連續執政邁入第十年，雖然有很好的成績，但外來威脅仍在，期待黨內同志團結一致，共同反對中國「紅色恐怖」對台灣社會的威脅，絕對不讓「民主台灣」變成「中國台灣」。

賴清德表示，今年是民進黨創黨四十年、民主總統直選三十周年，是一代代台灣人為民主自由走過的路，民進黨從街頭、陳抗、地方基層一路走到承擔國家責任，民進黨經過很多挫折、有過掌聲也受過批評，但一路走來，最重要的資產不是選舉勝敗，是始終相信，台灣人民有權決定自己的未來，今年也是總統直選三十周年，台灣三十年前向世界證明，台灣人的命運掌握在自己手中。

賴清德表示，總統直選也影響民進黨對國家定位的主張，1999年、2004年通過《台灣前途決議文》與《族群多元、國家一體決議文》。明確主張，台灣已經是主權獨立國家，憲法上名稱為中華民國，與中華人民共和國互不隸屬，不論族群、不論先來後到，只要認同台灣就是國家的主人，台灣的前途必須要由2300萬人民共同決定。

賴清德也提到，今年是民進黨連續執政滿十年，這是人民給我們的信任跟責任。上個月瑞士洛桑管理學院 （IMD） 公布《2026年世界競爭力年報》，台灣排名全球第四。2016年民進黨接手執政時，台灣排名第十四；十年後，我們走到全球第四，創下歷年最佳成績。

對於經濟表現，賴清德說明，去年台灣經濟成長率達到百分之8.76；就業情形15年來最好，代表貧富差距的吉尼係數也維持穩定；今年第一季，經濟成長率更達到百分之14.55，創下48年來新高。預估全年可達到百分之9.64，甚至突破百分之十，明年台灣將進入全球前二十大經濟體。

賴清德表示，政府這十年也投入了歷史上最大規模的社會投資。把經濟果實回饋人民，這是民進黨的使命。推動「0到6歲國家一起養」、「0到18歲成長津貼」，擴大生育補貼，讓國家陪年輕家庭一起養育小孩；我們推動高中職全面免學費、私立大專校院學雜費補助，住宿租金補貼、學貸利息調降，減輕學生和家長負擔，落實民進黨的理念，教育平權。

賴清德指出，同時擴大長照預算，從2016年的49.5億，到今年編1,153 億元，也全面調高八大社福津貼，讓長輩更有照顧，讓弱勢家庭更有支撐。也在這十年，台灣的民主更堅定，國際能見度不斷提升，面對威權擴張、假訊息攻擊、軍事威脅和外交打壓，台灣沒有退縮。台灣向世界證明，民主不是弱點，民主是力量；團結的台灣，可以在壓力中更加堅強，在挑戰中更加勇敢。

賴清德表示，民進黨政府持續推動國防改革，強化不對稱戰力、國防自主與全民防衛韌性，讓台灣更有能力保護自己，也讓國際社會看見，台灣是維持台海和平穩定負責任的一方。我們不挑釁、不冒進，當然，我們也絕對不屈服、不退讓。這十年證明了：民主進步黨執政，台灣更安全更進步，經濟更好更有競爭力，台灣人民得到更好的照顧。台灣人民也更有自信，在文化、運動、教育的國際舞台，大放異彩。

賴清德也提到，台灣的外來威脅仍然存在，我們雖然有很好的成績，但必須居安思危，在這個月，中國不顧國際反對，執意實施《民族團結進步促進法》，顯示對台法律戰，已從《反分裂國家法》的「反對獨立」，走向披著「民族團結」外衣的「強制統一」。

賴清德批評，這部惡法，不僅企圖把台灣納入民族工作範疇，擴大法律追訴、迫使民眾自我審查，侵害台灣主權與國家尊嚴；更濫施跨境鎮壓，將威權觸角伸向世界各國，威脅全球民主秩序。政府一定會建立完善的制度，來進行預防、反制、以及保護機制，確保全國人民的安全。並持續深化與國際民主陣營合作，共同捍衛民主普世價值與基本人權。

賴清德呼籲，期待黨內同志站在第一線，團結一致，共同反對中國「紅色恐怖」對台灣社會的威脅，齊心守護民主自由的生活方式，絕對不讓「民主台灣」走回頭路，變成「中國台灣」。

本文作者

杜冠霖

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