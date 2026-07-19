宣明智「意識不清急開刀」　醫：搶救後，真正漫長問題才開始

▲宣明智。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

聯電榮譽副董事長宣明智今（19日）早因意識不清，緊急送醫，據了解可能是腦出血。對此，醫師姜冠宇發文提醒，若出現意識不清甚至需要緊急手術，代表病情相當嚴重，但真正影響預後的關鍵，仍要看意識評分、出血位置與體積、是否破入腦室、是否有腦疝、年齡、抗凝血狀態及術後神經反應等因素。

姜冠宇醫師在粉專表示，無論是腦出血或腦梗塞，都屬於中風，只要病人突然出現神經功能異常，就應立即送醫。如果患者仍叫得醒，可利用「BE-FAST」口訣判斷，包括「B 平衡：突然站不穩、走路歪斜」、「E 眼睛：突然複視、看不清楚」、「F 臉：嘴角歪斜」、「A 手：單側手腳無力」、「S 說話：口齒不清、答非所問」、「T 時間：記下最後正常時間，立即打119」。

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若是早上才發現患者叫不醒，應先確認是否仍有正常呼吸，若沒有正常呼吸，要立即撥打119，依指示進行CPR並使用AED；若仍有呼吸，也要立刻叫救護車，並讓患者側躺保持呼吸道暢通，切勿餵水、食物、降壓藥或抗凝血劑。此外，家屬應提供患者前一晚最後一次正常的時間，協助醫療團隊判斷病程。

他也提醒，成功搶救生命後，真正漫長的挑戰才正要開始，患者後續可能需要接受PAC（急性後期照護），也就是急性治療後、返家前的整合復健，由醫療、護理、物理治療、職能治療、語言治療及社工共同介入，幫助患者恢復生活功能。