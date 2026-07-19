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毒油案延燒　卓榮泰預告：明公布中聯各批號油品「全面檢驗報告」

▲▼ 行政院長卓榮泰。民進黨第二十二屆第一次全國黨員代表大會 。（圖／記者劉耿豪攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者劉耿豪攝）

記者詹詠淇／台北報導

毒油案延燒，行政院長卓榮泰今（19日）在民進黨全代會進行施政報告，並預告中聯油脂全面檢驗報告會在明日完成，行政院明日會向國人進行清楚報告，也會明確未來通報機關的各種及時的責任跟義務，把食安放在最優先考量。

行政院長卓榮泰今（19日）下午出席民進黨全代會，卓榮泰細數台灣這十年來經濟發展，並指出雖然面對關稅談判、俄烏戰爭、中東衝突，依然展現國家的經濟韌性，經濟發展創造新高峰。面對AI時代來臨、世界產業供應鏈的重組，在去年、今年就推出了「AI新十大建設」以及13項戰略的關鍵產物，這都是要讓台灣繼續站在世界高科技的領先地位，也就是繼續結合先進技術引領新時代的新潮流，「我們站在世界的高峰」。

卓榮泰強調，台灣不僅是一個科技島、美麗島，更是美麗的國家，從南到北，把台灣劃作「六大產業生活圈」，北部的首都圈黃金廊帶、桃竹苗大矽谷、中部的精密製造新核心、南大南方新矽谷，以及東部的花東樂活城鄉、低碳樂活離島，再加上推出「大都更時代」，透過全島的自主性都更、公辦都更，配合危老以及老屋延壽，要讓台灣城鄉風貌徹底改變。

卓榮泰說，還要推出「兆元觀光產業」，從南部的微笑南灣，到嘉義縣的阿里山的北回之巔，以及北部的皇冠計畫，整個觀光產業讓台灣真正成為美麗島、美麗的國家。

卓榮泰並細數要繼續推動第二次能源轉型，發展多元綠能，到智慧節能、深度儲能、科技儲能等，完成電網韌性全面翻新，讓台灣繼續站在綠色永續的風潮裡，跟更多經濟發展、科技領先、全世界理念相近的國家，展開更深厚的友誼，取得更多國家的信任，成為國際上可以信賴的夥伴。

卓榮泰也感謝行政院副院長鄭麗君帶領行政院的國家談判團隊，秉持國家利益、產業利益、國人健康以及糧食安全四大原則，勇敢爭取對國家最高的利益；也感謝立法院51戰隊繼續守護台灣價值，雖然國會結構不如意，但爭取各項人民利益、勇於發言。

卓榮泰批評，中國的手伸得愈長，從沒停過的軍機艦的灰色地帶襲擾和團結促進法要長臂管轄、跨境鎮壓，政院已提出軍購特別預算、無人載具特別條例等，後續會用其他常規預算補足，一定捍衛國人辛苦所得；政院也組成跨境鎮壓跨部會的協調平台，政府會保護國人在國內跟國外的安全，也會保護每一個外國人在台灣的安全。

卓榮泰也強調，面對在野黨控制的國會，持續不斷用毀憲亂政的方式，違反憲政體制，破壞國安需求，也違反財政紀律，不斷地提出各種的法案。「我再向大家保證，行政院會辦好『守門員』的角色，任何違憲亂政、破壞國家安全、破壞國家財政的法案，不會讓它進到行政院來，我們會拒絕！」

卓榮泰並指出，接著有3項任務要全力以赴，依照民進黨黨綱，對於貧者、困者、弱者要積極的來保護他，要透過社會的投資，實現「福利國家」的觀念。

因此，第一個要通過福利國家整體的建設，卓榮泰表示，「長照3.0」在今年提前上路，落實總統所說的「健康台灣」，對於各種的重大疾病，用國家更大的力量來協助跟保護。同時，大家關心的「0到18歲成長津貼」，會一一在明年開始上路執行，就是用國家整體的力量，在新時代完成台灣進到另外一個新的福利國家的境界。

卓榮泰也提到，關於最近毒駕的問題，危害社會的安全，政院已經通過了源頭嚇阻、強化查緝以及重懲毒駕的方式，對毒梟提出14項的措施。

談及近期大豆食用油時安問題，卓榮泰強調，政院團隊非常謹慎且迅速行動，以「食安優先」的原則，從源頭的管制、製程的管制，以及對於異常通報系統的重建，再加上對於食品雲數位治理的強化，到最後會提出《食安法》的整體修法，來明確中央與地方的權限。

卓榮泰指出，也會明確未來通報機關的各種及時的責任跟義務，「這些部分會在明天週一向國人再做清楚的報告」，而且市場上所有發生問題以及查獲各種批號的油品，也會在明天完成全面的檢驗報告，就是要把食安放在人民最優先考慮的地方。

卓榮泰保證，我們的行動會具體而立即，希望大家繼續支持行政院。

最後，卓榮泰指出，政院已經提出了「中小微企業產業升級轉型條例」，會讓台灣98%的產業、171萬家的產業、將近1000萬的就業人口，全部納進來服務照顧當中。目的要讓最小型的微型企業能夠強身，要讓小型的企業能夠壯大，也要讓中型的企業能夠升級，更要讓新創的產業能夠拔尖，創造更多的獨角獸，為產業注入一條活水，

卓榮泰也提到，再過幾年，從北到南、從南到北會有一條「水管」，讓民生用水沒有匱乏，記得2021年蘇貞昌前院長說過，一條水管救了全世界。我們在這個基礎上，向全世界再說，未來我們這條水管的「珍珠串計畫」會成就全世界，我們可以做到，再過幾年。

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