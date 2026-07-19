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新能源產業興起用電增 中國5年降17%碳排任務難

▲江蘇徐州徐塘發電廠。（圖／CFP）

▲江蘇徐州徐塘發電廠。（圖／CFP）

文／中央社

中國已經提出要在2030年碳排放達到最高點、之後逐步減少的目標，屆時二氧化碳排放必須比2025年降低17%。中國媒體報導，在新能源產業帶來用電需求下，這項任務十分艱巨。

中國國務院日前印發的「『十五五』（2026年到2030年）碳達峰行動方案」提出，到2030年，中國單位國內生產總值二氧化碳排放比2025年降低17%，非化石能源消費比重提高到25%，確保如期實現「碳達峰」目標。

中國新聞週刊今天報導，國家應對氣候變化戰略研究和國際合作中心戰略規劃研究部主任柴麒敏指出接下來降低碳排放的難點為何。

▲▼四川水力發電站,變電站。（圖／CFP）

他說，過去5年受到國際地緣衝突、中國COVID-19疫情後經濟復甦等因素影響，能源消費出現了超預期成長，直接抬高了碳排放基數，使得「十五五」的削減任務不得不在一個更高的起點上展開。

他說，中國能源結構以煤炭為主，產業結構中鋼鐵、水泥、石化等高耗能行業比重依然偏高，短期內難以扭轉。前期透過淘汰落後產能等「低垂的果實」基本摘完，後續需依賴綠氫、碳捕集利用與封存等前沿技術，但這些技術大多尚不成熟或成本過高，這也是減碳過程最大的難點。

柴麒敏說，中國城鎮化尚未完成，能源消費需求仍在成長，新能源產業和人工智慧等新基建也帶來新的用電需求，此外，經濟波動也可能引發部分高耗能行業排放階段性反彈。

儘管有這麼多難點，但官方在「十五五」規劃綱要已明確提出要全面實施碳排放「總量」和「強度」雙控制度，2026年即全面實施「碳排放雙控」的第一年，相關要求已納入中共黨內法規體系並系統部署考核工作。

柴麒敏說，其核心變化在於將「雙碳」目標（2030年碳達峰、2060年碳中和）從宏觀願景轉化為與地方政府及企業主體轉型力度掛鈎的硬性約束。制度上，考核機制升級為黨政同責，碳排放總量和強度等核心指標直接關聯幹部選拔任用與地方「高質量（品質）發展」評價，促使地方政府從被動應對轉向主動規劃綠色低碳轉型。

▲青海千萬千伏生態光伏發電區。（圖／CFP）

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