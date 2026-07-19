潘孟安被問毒油揮開記者？　柳采葳怒：綠營面對監督是暴力推開

▲總統府秘書長潘孟安受訪時又被媒體衝進採訪區。（圖／記者詹詠淇攝）

記者鄭佩玟／台北報導

致癌油風暴延燒，國民黨號召民眾7月25日上凱道抗議，總統府秘書長潘孟安今（19日）被媒體追問此事時，突然手一揮推開記者而引發熱議，潘孟安則親自出面說明，因為步入會場時面前有一位攝影記者，自己順勢把手舉起還，可能造成記者不悅，「這很抱歉，我沒有針對她！」國民黨台北市議員柳采葳痛批，潘孟安是用力暴力的推開記者的麥克風，這一推把民進黨全黨避談致癌油，全黨傲慢面對監督是「暴力推開」的態度顯露無疑。

潘孟安今日出席全代會前受訪說明，蘇巧慧今日邀請歷任屏東縣長出席活動，他早上在很倉促的情況下，有人要問他油的事情。從一樓開始，自己就客氣地告訴記者，自己咳得很嚴重，後來三樓在唱名要進去會場時，前面有一位攝影記者，自己順勢把手舉起來，可能造成記者的不愉悅，「這很抱歉，我沒有針對她，但我不受訪已經講了。」

柳采葳對此表示，面對攸關全民健康的致癌油事件，人民還有許多問號，還有沒有更多的致癌油品流入市面？還有多少品相沒被公布？你我究竟吃了對少，政府接下來怎麼處理？一連串的疑問，但當記者詢問總統府祕書長潘孟安時，他是用力暴力的推開記者的麥克風，這一推把民進黨全黨避談致癌油，全黨傲慢面對監督是「暴力推開」的態度顯露無疑。

柳采葳說，食安危機發生後，人民需要的是資訊透明、即時說明，以及勇於承擔責任的態度。但民進黨政府態度一路遮遮掩掩，拖拖拉拉，躲躲藏藏。記者站在第一線，替全民追問，麥克風代表的是人民的知情權，現在民進黨政府連回答問題，面對監督的態度都沒有，就是把人民把民意視為無物，把民意踐踏在腳底下。真正令人憤怒的，不只是那一個動作，而是民進黨面對監督時一貫的態度，遇到質疑就閃、遇到追問就躲、遇到批評就怪別人。

柳采葳認為，從吳崢到潘孟安這絕對不是「個人」單一事件，而是一整個黨的「執政文化」，傲慢的態度深植執政黨每個角落，每一個人；她說，推開麥克風很容易，但推不掉的是人民對真相的要求，逃避記者的提問很容易，但逃避不了的是執政失職的責任，可悲的民進黨在面對食安危機，不是急著向人民說明，而是急著拒絕人民的監督。