少女提議「玩主人母狗遊戲」！18歲男命她拍性影像　獲減刑判2年

▲高雄林姓男子誘少女拍性影像。（示意圖，與當事人無關／記者周亭瑋攝）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名18歲林姓男子在抖音認識少女，2天內就要求少女共自拍6部性影像和9張裸露照片，被少女家人發現並告上法院。不過依照兩人訊息對話，少女先向林男建議「玩主人跟母狗的遊戲…」、「你要跟我試試嗎」，法官認為林男並沒有脅迫少女自拍，依林男犯引誘使少年自行拍攝性影像罪，減刑處2年徒刑。檢方上訴被駁回。可上訴。

判決指出，林男透過抖音認識未滿18歲的少女小琪(化名)，在互加Discord好友後，林男於2024年7月24日至26日，傳訊說「讓主人看看你的身體」、「明天拍的時候試試看用手指」、「拍下面讓主人看」、「母狗拍胸要露臉」，引誘小琪拍攝一連串性影像，被小琪的家人發現，報警處理。

小琪在警詢時表示，她對林男要求雖沒有明確拒絕，但林男要她去房間、廁所拍攝時，她為以裡面有人等理由迴避，後來怕林男拿以前的性影像威脅，所以才按林男指示拍攝。

不過法官指出，根據雙方對話，林男雖在7月24日要求小琪自拍性影像，小琪也回以「現在不能」、「大人在」，但林男僅再次詢問何時可以拍攝，並沒有強迫小琪。

另外，兩人仍繼續談論性話題，小琪隨即提議「就是我有一個特別變態的想法」、「就是我一個同學跟陌生人玩主人跟母狗的遊戲…」、「之後她跟我說這樣很爽，叫我也找人試試」、「你要跟我試試嗎」，雙方便開使進行該活動，而林男雖坦承小琪沒有滿足要求，會給予小琪「處罰」，然而在訊息中小琪也對林男表示「你要處罰我嗎」、「我很期待喔」，法官因而判定林男沒有使用以「違反本人意願之方式」讓小琪進行自拍。

法官審酌，林男犯案時年僅18歲，剛成年且智慮尚未成熟，加上被害人僅1人，林男在聊天過程中引誘使少女自拍性影像，傳送給自己觀覽，犯罪手段尚屬平和，且犯後坦承犯行，有意願與小琪和解，但小琪父親沒有調解意願，所以未能賠償損害等情，認為量處法定最低度刑3年會太重，依刑法第59條情堪憫恕減刑，依他犯引誘使少年自行拍攝性影像罪，處2年徒刑。

檢方上訴，認為林男於8月1日發現小琪斷聯後，還傳送「什麼時候能回來？我好喜歡你這隻母狗…，好不想再失去母狗了，每一個母狗都是如此，來了又去，是偷用手機打電話的嗎」等語，可見這是林男對年幼少女的慣用手法，受害人可能並非只有小琪一人。

檢方指出，林男並非在全然平和下，引誘小琪自拍，而是以言語緊迫逼人、施加壓力，不能僅因小琪主動提議玩「主人跟母狗的遊戲」、並對「處罰」表達期待，就認定就認定小琪完全出於自願。

不過法官認為，小琪證稱林男「態度太強硬，但沒有直接威脅我」，也說「我沒有明確表示沒有意願拍性影像，我沒有這樣跟林男說」，林男也表示認為小琪同意，也就是就算小琪真的不想拍，林男也不知情，難認有違反意願。駁回上訴。可上訴。

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