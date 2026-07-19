　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

台中車站大變身！市府祭「霹靂手段」清空街友雜物　清爽現況曝

▲台中車站,街友。（圖／台中市政府提供）

▲台中市政府祭出「霹靂手段」，清空街友以及雜物。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中火車站為台中市重要門面，卻經常街友聚集、時常將行李、物品堆置佔位，還不時傳出鬧事、甚至病死街頭事件。但台中市政府祭出霹靂手段，清空車站街友以及雜物，讓車站前的大平台、廣場煥然一新。

▲台中車站,街友。（圖／台中市政府提供）

▲台中車站街友聚集、時常將行李、物品堆置佔位，還不時傳出鬧事。（圖／台中市政府提供）

交通局長葉昭甫指出，台中車站是中台灣重要交通門戶，市府自7月1日起強化車站場站管理，針對未配合場地規範、長期占用公共空間及堆置行李雜物者，依法執行清除作業，同時規劃專屬行李寄放空間，改善環境衛生與旅客通行品質，希望讓返鄉探親、來台中旅遊及每日搭乘公共運輸的市民，享有乾淨、安心的乘車環境。

交通局做好完善配套措施，於台中車站一樓設置專屬行李置放區，寄放物品以社會局統一發放的儲物袋為限，原則每人一袋，須於每日早上7時前完成寄放，晚上10時後開放領取，寄放期間不提供取物，市府亦不負保管責任，建立公平、有秩序的使用機制，兼顧管理需求與民眾基本權益，管理措施上路後，旅客通行更加順暢，提升城市門戶形象。

▲台中車站,街友。（圖／台中市政府提供）

▲市府在台中車站一樓設置專屬行李置放區，寄放物品以社會局統一發放的儲物袋為限，原則每人一袋。（圖／台中市政府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
慘遭台灣超車！　韓媒悲觀：台韓差距擴大
國民黨集體爆氣　控潘孟安手揮記者「是賴清德對毒油的回應？」
林威助猛碰151公里讓高志綱驚艷　笑虧張奕：年底要被扣薪
中華郵政招考「900人具碩博士學歷」　錄取率10％
台南特斯拉撞爛！車頭全爆開　4輪只剩一顆
批青安3.0！　帥過頭：窮老人「才是最該補助的人」
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

少女提議「玩主人母狗遊戲」！18歲男命她拍性影像　獲減刑判2年

宜蘭冬山深夜巨響！2白車路口相撞4傷滿地碎片　瞬撞畫面曝

台中車站大變身！市府祭「霹靂手段」清空街友雜物　清爽現況曝

台南特斯拉撞中央分隔島！車頭全爛輪胎噴飛　肇事原因曝

台中「小小警察體驗營」4千人搶192名額　家長：比中樂透還難

快訊／台中10歲女童打開紗窗4樓墜落！2樓防護網救命僅輕傷

1號水位計故障...萬里溪堰塞湖水位持續上升　距壩頂僅17公分

桃園女臨停開車門　外送員急閃「撞保時捷」！網嘆：這單超貴

桃園賓士右轉與直行機車擦撞　騎士乘客翻滾多圈送醫

黑幫內鬥！弘仁、明仁會分贓不均　無視警盯場「當面扔土製炸彈」

冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」

《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

卓榮泰強調中央沒蓋牌！　蔣萬安：6月獲通報、7月才開記者會

蔣萬安號召725上街！　沈伯洋：應「專心市政」回應市民關心問題

重慶山崩8死34失聯　倖存「網格員」：疏散到一半就垮了

台中長髮男酒醉！跳車跪地跳舞「熱情擁抱司機」　超扯畫面曝

戴培峰首度回應亞運風波！　「我知道自己的身分」有選到就去

少女提議「玩主人母狗遊戲」！18歲男命她拍性影像　獲減刑判2年

宜蘭冬山深夜巨響！2白車路口相撞4傷滿地碎片　瞬撞畫面曝

台中車站大變身！市府祭「霹靂手段」清空街友雜物　清爽現況曝

台南特斯拉撞中央分隔島！車頭全爛輪胎噴飛　肇事原因曝

台中「小小警察體驗營」4千人搶192名額　家長：比中樂透還難

快訊／台中10歲女童打開紗窗4樓墜落！2樓防護網救命僅輕傷

1號水位計故障...萬里溪堰塞湖水位持續上升　距壩頂僅17公分

桃園女臨停開車門　外送員急閃「撞保時捷」！網嘆：這單超貴

桃園賓士右轉與直行機車擦撞　騎士乘客翻滾多圈送醫

黑幫內鬥！弘仁、明仁會分贓不均　無視警盯場「當面扔土製炸彈」

劉宇寧陸綜炎上！推龔俊挨轟沒分寸　深夜發聲：做不好會加倍注意

ITZY留真挨轟不雅！唱一半「伸手喬褲檔」自責道歉：像整個人被劈開

英格蘭奪季軍小遺憾！　世足獎金仍高達9.4億台幣

李超戴麥投球直呼周思齊厲害　葉總面前大巨蛋開轟直呼：很爽啊！

「這生肖」本周運勢旺到爆！財運、事業兩得意

國民黨集體爆氣　控潘孟安手揮記者「是賴清德對毒油的回應？」

《夢蛇》三世代卡司大公開！黃姵嘉、張豐豪穿越時代　林怡婷封后隔天秒進組

少女提議「玩主人母狗遊戲」！18歲男命她拍性影像　獲減刑判2年

泰國爆紅彈跳豬預測！　世界盃決賽「這國」奪冠

媽媽突開刀住院！　熊仔不捨揭病況：能辦演唱會是奇蹟

【C位爭奪戰】貓咪躺阿金懷裡黏TT！下秒被二哈強行撥開搶位置

社會熱門新聞

新北美女遭槍抵太陽穴性侵「不做愛就斃了妳」　司機判決驚天逆轉

人夫偷吃超嫩女同事！在工作場所發生關係

快訊／聯電榮譽副董事長宣明智意識不清！緊急手術中

20歲護理師暑假打工遭騙！最新詐騙手法曝

愛爾麗超血汗　小模罹癌「裝胃廔管上班」病逝

假少東包場酒店妹3個月詐欺判刑

長髮男酒醉跳車跪地跳舞　熱情擁抱司機

新北黑幫內鬨　21歲男丟爆裂物投案

等紅燈遭毒駕男猛撞　高雄雙載情侶骨折

北市調查處傳命案！調查官陳屍辦公室

宣明智送醫緊急手術！高虹安、楊文科發聲了

忘熄蚊香釀妻兒雙亡　二審判再賠100萬

前刑警助警阻詐！竟曾擔任黃仁勳隨扈

迎新被灌醉！女學生控遭猥褻「學長圍觀拍照」

更多熱門

相關新聞

花壇火車站旁竄濃煙　赤搏男撿枯木生火烤魚

花壇火車站旁竄濃煙　赤搏男撿枯木生火烤魚

彰化縣花壇鄉台鐵花壇站旁的機車停車區，今（21）日中午發生一起離譜事件。有民眾行經該處時，驚見濃煙陣陣竄升，原以為又是常見的雜草或垃圾焚燒，憂心星火一旦引燃一旁整排機車油箱，恐釀成爆炸意外，警方據報到場後竟發現，現場是一名打著赤膊的街友，利用撿拾而來的枯木與樹葉生火「當街烤魚」，絲毫不顧往來民眾側目與公共安全。

即／男陳屍台中中央公園停車場

即／男陳屍台中中央公園停車場

即／32歲街友踢死恩人！今判11年

即／32歲街友踢死恩人！今判11年

「隨機割頸街友」洩恨　台中男判1年

「隨機割頸街友」洩恨　台中男判1年

通緝犯北車扮街友！東1門性侵外籍女

通緝犯北車扮街友！東1門性侵外籍女

關鍵字：

台中車站街友

讀者迴響

熱門新聞

新北美女遭槍抵太陽穴性侵「不做愛就斃了妳」　司機判決驚天逆轉

今明「雨最大」　午後全台變天

今最強招財「天貺節+天赦日」起床大忌　做3事旺到年底

服務生傳話「黃總請妳去包廂」　女客嚇到不吃

「整車飲料山」看呆！　超狂大單曝光

巴逆逆畢業美國名校財金系　爆紅後往情色圈發展

逾4000志願役「寧願賠錢也要提前退伍」　賠償金近10億　

可能有新颱風　預測路徑曝

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

伊朗稱停止履行停火協議　美發全球旅遊警示

人夫偷吃超嫩女同事！在工作場所發生關係

抗癌網紅黃橞逝世！曾被斷言「僅剩3個月」堅強抗病

合轟10球史上第5多　法國寫尷尬紀錄

薩卡演帽子戲法！英格蘭6比4奪季軍

更多

最夯影音

更多
冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」

冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」
《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面