台中車站大變身！市府祭「霹靂手段」清空街友雜物　清爽現況曝

▲台中市政府祭出「霹靂手段」，清空街友以及雜物。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導



台中火車站為台中市重要門面，卻經常街友聚集、時常將行李、物品堆置佔位，還不時傳出鬧事、甚至病死街頭事件。但台中市政府祭出霹靂手段，清空車站街友以及雜物，讓車站前的大平台、廣場煥然一新。

▲台中車站街友聚集、時常將行李、物品堆置佔位，還不時傳出鬧事。（圖／台中市政府提供）



交通局長葉昭甫指出，台中車站是中台灣重要交通門戶，市府自7月1日起強化車站場站管理，針對未配合場地規範、長期占用公共空間及堆置行李雜物者，依法執行清除作業，同時規劃專屬行李寄放空間，改善環境衛生與旅客通行品質，希望讓返鄉探親、來台中旅遊及每日搭乘公共運輸的市民，享有乾淨、安心的乘車環境。

交通局做好完善配套措施，於台中車站一樓設置專屬行李置放區，寄放物品以社會局統一發放的儲物袋為限，原則每人一袋，須於每日早上7時前完成寄放，晚上10時後開放領取，寄放期間不提供取物，市府亦不負保管責任，建立公平、有秩序的使用機制，兼顧管理需求與民眾基本權益，管理措施上路後，旅客通行更加順暢，提升城市門戶形象。

▲市府在台中車站一樓設置專屬行李置放區，寄放物品以社會局統一發放的儲物袋為限，原則每人一袋。（圖／台中市政府提供）