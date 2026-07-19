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TIFFANY告大陸衛生棉品牌　取名ALFFANY也用經典藍

▲▼TIFFANY告大陸衛生棉品牌　取名ALFFANY也用經典藍。（圖／翻攝微博）

▲大陸衛生棉品牌艾芙尼（ALFFANY）。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

國際珠寶品牌蒂芙尼（TIFFANY）近日提告中國大陸衛生棉品牌艾芙尼（ALFFANY）多項商標侵權，案件已進入北京高院審理環節。

據陸媒報導，北京市高級人民法院7月9日公開開庭審理此案，但相關細節並未公布。不過，可以確定的是，此案為商標行政裁決訴訟，和普通商標侵權民事訴訟存在本質區別。

▼蒂芙尼的經典藍色配色 。（圖／路透社）

▲▼ Tiffany 。（圖／路透社）

事實上，蒂芙尼曾多次對艾芙尼 ALFFANY 商標提出異議，申請該商標無效化。

據商標檔案中顯示，最早引發裁定的是 2016 年提交申請的第 20852768 號 Alffany 商標，核定使用品類為第 16 類紙筆、文具產品。2017 年蒂芙尼正式提起無效宣告。

▼ALFFANY也採用經典藍。（圖／翻攝微博）

▲▼TIFFANY告大陸衛生棉品牌　取名ALFFANY也用經典藍。（圖／翻攝微博）

大陸國知局審理後認為，Alffany 與蒂芙尼核心商標 TIFFANY、TIFFANY&Co. 字母排布、整體視覺高度近似；同時文具和珠寶配飾在銷售渠道、消費人群上存在交集，同步流通極易造成消費者混淆商品來源，最終裁定該枚商標全部無效。

另外，在2025年7月16日，第 20852065 號 「艾芙尼」 中文商標生成一份無效宣告裁定書，但系統未展示文書最終結論，現有公開線索無法直接判定本次庭審對應的爭議商標。

而 2023 年申請、核定在第 25 類眼罩等產品上的第 73635747 號 ALFFANY商標，蒂芙尼的異議訴求並未得到支持。

據「艾芙尼」官網資訊，其為海淘（上海）投資有限公司旗下的女性護理品牌，成立於2016年，專注於女性經期健康管理，主推蠶絲衛生棉等生理護理產品。其品牌名稱Alffany源自中文「愛護你」諧音，產品採用100%天然桑蠶絲表層材料，結合蜂窩一體式高吸水芯體技術。

▲▼TIFFANY告大陸衛生棉品牌　取名ALFFANY也用經典藍。（圖／翻攝微博）

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關鍵字：

TIFFANYALFFANY商標侵權

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