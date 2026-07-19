泰國爆紅彈跳豬預測！　世界盃決賽「這國」奪冠

▲彈跳豬在活動中預測今年世界盃冠軍將由阿根廷奪下。（圖／翻攝自X@KhaokheowZoo，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）18日在最新一場預測活動挑選水果，預測今年世界盃冠軍將由阿根廷奪下。

彈跳豬現身 挑選水果盤

Khaosod English報導，這場活動在春武里府綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）舉行，園方特別邀請遊客共襄盛舉，一起目睹彈跳豬的預測。團隊貼心準備兩盤水果，並在上面分別刻上西班牙與阿根廷的英文縮寫「ESP」及「ARG」，同時插上各自的國旗作為裝飾。

直奔阿根廷國旗

當兩盤水果放進展區後，彈跳豬邁開腳步走向插著阿根廷國旗的水果盤開吃，被解讀為預言阿根廷將在今年世界盃奪冠。這一幕也讓現場圍觀的遊客爆出熱烈歡呼與笑聲。

園長納隆維特（Narongwit Chodchoi）指出，舉辦這項活動是為了娛樂遊客，同時是動物豐富化的一部分，鼓勵動物展現自然行為、增加運動量、降低壓力等。納隆維特強調，這項預測活動的用意都是希望為遊客與全球足球迷帶來歡笑，並非鼓勵或支持賭博行為。