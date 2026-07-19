中華郵政招考「900人具碩博士學歷」　錄取率10％高於去年

▲中華郵政。（圖／資料照）

記者周湘芸／台北報導

中華郵政公司115年公開甄選職階人員正取983名，今年報名人數約1萬2,000人，其中，具碩、博士學歷者約有900人，預計平均錄取率約為10％，略高於去年。

中華郵政公司表示，115年公開甄選職階人員筆試於台北、台中及高雄共11個考場同時舉辦，報名人數約1萬2千餘人，第一節總到考人數近9,600人，平均到考率為79％，預計平均錄取率約為10％，與最近2次甄試榜示錄取率相較，略高於112年5％、114年9％。

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中華郵政公司指出，此次甄試報名考生具碩、博士學歷者約有900人，人數與去年相近，考生是否能進入第二試或錄取，與學歷高低並無絕對關係。筆試成績將於8月27日公告，第二試口試、體能測驗將於9月5、6日於台北舉辦，榜示日期為9月16日。

根據中華郵政公開甄選簡章，專業職（一）正取41名、備取21名，月薪4萬6,535元，含職務待遇5,405元；專業職（二）內勤正取506名、備取234名，月薪4萬1,655元，含職務待遇5,405元；專業職（二）外勤正取436名、備取210名，專任收投、接送工作者月薪4萬3,005元，含職務待遇6,755元；非專任上述工作者月薪4萬1,655元，含職務待遇5,405元。