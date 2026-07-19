香菸當誘餌！雙腿截肢伯「性侵12歲男童」　新加坡法官判近13年

▲新加坡發生6旬男子性侵男童的可怕案件。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

新加坡發生駭人案件，一名雙腿截肢、須乘坐輪椅的66歲男子，以現金和香菸為誘餌，對一名12歲男童展開長達3年的性侵害，17日被判處12年11個月有期徒刑。

香菸換性服務 他向男童伸狼爪

《海峽時報》報導，2020年4月，嫌犯阿都拉欣（Abdul Rahim Sa'ad）在胞妹住所附近，結識當時年僅12歲的受害男童。雙方起初只是閒聊，隨後他竟主動提供香菸和現金，要求受害者展示私密部位並拍照。

此後，男童多次主動索取香菸和金錢，阿都拉欣則以提供性服務為條件，雙方甚至前往附近社區中心的無障礙廁所發生性行為。

這段不當關係持續至2024年1月4日，直到阿都拉欣的姪女報警才結束，他也立刻被捕並羈押至今。

律師求情無效 法官判刑近13年

阿都拉欣承認2項性侵罪名，另外14項性犯罪指控也在量刑時一併納入考量。但由於他已經超過50歲，依法不得施以鞭刑。

檢方求處14至17年有期徒刑，並附加4至5個月替代鞭刑。辯護律師則以被告患有心臟衰竭、糖尿病及動脈疾病等多種重症，而且因為壞疽雙腿截肢為由，希望法官判刑不超過11年，惟法院未予採納。

最終，法官奧黛莉林（Audrey Lim）同意檢方立場，除了宣判將近13年刑期之外，還額外加刑4個月以彌補鞭刑的阻嚇效果，她也特別強調其行為「令人髮指」且長期重複犯罪。

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