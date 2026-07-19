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訪美3個月如1年！　林右昌親揭未來動向：11月投入各縣市輔選

▲▼ 林右昌。民進黨第二十二屆第一次全國黨員代表大會 。（圖／記者劉耿豪攝）

▲林右昌。（圖／記者劉耿豪攝）

記者詹詠淇／台北報導

正在美國擔任訪問學人的民進黨前秘書長林右昌特別返台，出席今（19日）下午的民進黨全代會，他透露，整個訪問行程約在11月份結束，屆時會投入各縣市輔選工作，和大家一起衝刺。

隸屬正國會、在美國擔任訪問學人的民進黨前秘書長林右昌今（19日）下午出席民進黨全代會時表示，華府不愧是世界經濟、政治中心，資訊量非常大，簡直可以用爆表形容，在那邊3個月好像過1年。

林右昌指出，每天有非常多行程，包括智庫討論、研討會和座談會等各式公開、閉門行程，收穫豐富，特別是感覺到華府談論的議題，最主要集中在美中競爭的地緣政治，包括台灣、中東、烏克蘭等，以及國防、經濟、能源等安全議題，還有AI議題。

林右昌也發現，不管在討論什麼，台灣都是這些議題的核心領域，都會討論到台灣的角色，包括台灣對世界產生的貢獻、相關影響等，台灣現在是世界中心。

林右昌指出，他現在是短暫回來，約8月初會再回到美國，11月份會結束整個參訪行程與訪問學人計畫。

談及未來規劃，林右昌說，11月已經是選舉最後期間，對台灣地方選舉、民進黨非常重要，今天是全代會40週年，總統兼任黨主席賴清德也為所有縣市長參選人授旗，他今天也受到邀請特別出席為大家加油打氣，11月會投入各縣市輔選工作，在最後階段和大家一起衝刺。

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