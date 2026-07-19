又要賭！秦慧珠嗆賭「沈伯洋選上捐100萬」　點名王世堅敢不敢

▲台北市議員秦慧珠。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

近期謠傳民進黨台北市長參選人沈伯洋被「放生」，還傳要換將，民進黨立委王世堅日前則在臉書宣布接任沈伯洋競選總部副主委，打破風聲。國民黨台北市議員秦慧珠今（19日）表示，自己要跟王世堅對賭100萬，賭沈伯洋不會當選，「沈伯洋選贏，我捐100萬給臺北市社會局；沈伯洋選輸，你捐100萬給臺北市社會局！」

事實上，秦慧珠日前就已放話沈伯洋絕對選不上，自己公開與外界對賭，如果沈伯洋當選台北市長，她個人將捐出100萬元給台北市社會局。

秦慧珠今日又開砲，王世堅7月17號突然在臉書上自行宣佈，自己接任沈伯洋競選總部副主任委員，這實在太詭異了，這麼大的官不是由黨主席賴清德，或黨秘書長徐國勇宣佈，而是王世堅自行宣佈，那到底是誰請他做的？而宣佈後的第二天18號、第三天19號，沈伯洋的行程大夥都到了，只有王副主任委員缺席，實在太不給沈伯洋面子，也太不盡責了。

秦慧珠說，沈伯洋5月13號就被提名，王副主委卻在7月17號才到位，晚了兩個多月，來的實在太慢太突兀，網路上有人討論，沈伯洋最近表現實在太差，民進黨未來可能會「陣前換將」。王世堅大概是怕沈伯洋被換掉以後，自己會被逼著披掛上陣，只有趕快卡位副主委，以示絕無篡位之心，也有人留言，「恰吉這次要賭什麼？」讓她想起自己的100萬賭注，忍不住跟每賭必輸的王世堅喊話，「王世堅這次敢不敢跟我賭100萬？沈伯洋選贏，我捐100萬給臺北市社會局；沈伯洋選輸，你捐100萬給臺北市社會局！」

秦慧珠說，當人家的副主任委員，要負責任、要努力、要扮演好扶龍王的角色，要天天陪在沈伯洋旁邊，否則不是欺騙沈伯洋的感情嗎？王世堅在中間選民中有好評，但在民進黨的選民中就未必。否則他支持的大同、中山子弟兵賴俊翰，松山、信義區好友呂瀅瀅，就不會連黨內初選都過不了關了。賴俊翰還是靠著其他提名人，因為共諜案被取消提名而遞補上來的。這一次王世堅自己宣佈當了沈伯洋的競總副主委，不知道能幫到沈伯洋什麼忙？搶中間選民的票？還是再創造扶龍王的紀錄？

秦慧珠開嗆，「王世堅有信心就來跟我對賭100萬，不論你贏還是我贏，都可以讓臺北市社會局多一筆善款，多麼有意義的事啊！」

