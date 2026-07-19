　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

又要賭！秦慧珠嗆賭「沈伯洋選上捐100萬」　點名王世堅敢不敢

▲▼蔣萬安市長施政報告與質詢及答覆-秦慧珠。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員秦慧珠。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

近期謠傳民進黨台北市長參選人沈伯洋被「放生」，還傳要換將，民進黨立委王世堅日前則在臉書宣布接任沈伯洋競選總部副主委，打破風聲。國民黨台北市議員秦慧珠今（19日）表示，自己要跟王世堅對賭100萬，賭沈伯洋不會當選，「沈伯洋選贏，我捐100萬給臺北市社會局；沈伯洋選輸，你捐100萬給臺北市社會局！」

事實上，秦慧珠日前就已放話沈伯洋絕對選不上，自己公開與外界對賭，如果沈伯洋當選台北市長，她個人將捐出100萬元給台北市社會局。

秦慧珠今日又開砲，王世堅7月17號突然在臉書上自行宣佈，自己接任沈伯洋競選總部副主任委員，這實在太詭異了，這麼大的官不是由黨主席賴清德，或黨秘書長徐國勇宣佈，而是王世堅自行宣佈，那到底是誰請他做的？而宣佈後的第二天18號、第三天19號，沈伯洋的行程大夥都到了，只有王副主任委員缺席，實在太不給沈伯洋面子，也太不盡責了。

秦慧珠說，沈伯洋5月13號就被提名，王副主委卻在7月17號才到位，晚了兩個多月，來的實在太慢太突兀，網路上有人討論，沈伯洋最近表現實在太差，民進黨未來可能會「陣前換將」。王世堅大概是怕沈伯洋被換掉以後，自己會被逼著披掛上陣，只有趕快卡位副主委，以示絕無篡位之心，也有人留言，「恰吉這次要賭什麼？」讓她想起自己的100萬賭注，忍不住跟每賭必輸的王世堅喊話，「王世堅這次敢不敢跟我賭100萬？沈伯洋選贏，我捐100萬給臺北市社會局；沈伯洋選輸，你捐100萬給臺北市社會局！」

秦慧珠說，當人家的副主任委員，要負責任、要努力、要扮演好扶龍王的角色，要天天陪在沈伯洋旁邊，否則不是欺騙沈伯洋的感情嗎？王世堅在中間選民中有好評，但在民進黨的選民中就未必。否則他支持的大同、中山子弟兵賴俊翰，松山、信義區好友呂瀅瀅，就不會連黨內初選都過不了關了。賴俊翰還是靠著其他提名人，因為共諜案被取消提名而遞補上來的。這一次王世堅自己宣佈當了沈伯洋的競總副主委，不知道能幫到沈伯洋什麼忙？搶中間選民的票？還是再創造扶龍王的紀錄？

秦慧珠開嗆，「王世堅有信心就來跟我對賭100萬，不論你贏還是我贏，都可以讓臺北市社會局多一筆善款，多麼有意義的事啊！」
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
慘遭台灣超車！　韓媒悲觀：台韓差距擴大
國民黨集體爆氣　控潘孟安手揮記者「是賴清德對毒油的回應？」
林威助猛碰151公里讓高志綱驚艷　笑虧張奕：年底要被扣薪
中華郵政招考「900人具碩博士學歷」　錄取率10％
台南特斯拉撞爛！車頭全爆開　4輪只剩一顆
批青安3.0！　帥過頭：窮老人「才是最該補助的人」
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨集體爆氣　控潘孟安手揮記者「是賴清德對毒油的回應？」

毒油案延燒　卓榮泰預告：明公布中聯各批號油品「全面檢驗報告」

潘孟安被問毒油揮開記者？　柳采葳怒：綠營面對監督是暴力推開

藍營看板酸賴清德姪子　童子瑋感謝宣傳：顯示我們更有能力爭取資源

又要賭！秦慧珠嗆賭「沈伯洋選上捐100萬」　點名王世堅敢不敢

訪美3個月如1年！　林右昌親揭未來動向：11月投入各縣市輔選

快訊／潘孟安解釋推記者風波「很歹勢」　當事記者緊跟「關心健康」

蔣萬安號召725上街頭　周永鴻酸：世界在踢足球「蔣盧踢皮球」

沒下雨大巨蛋竟「漏水如瀑布」　議員轟：遠雄罰不怕也修不好

潘孟安推記者？　總統府還原始末：潘秘書長對此表達不好意思

冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」

《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

卓榮泰強調中央沒蓋牌！　蔣萬安：6月獲通報、7月才開記者會

蔣萬安號召725上街！　沈伯洋：應「專心市政」回應市民關心問題

重慶山崩8死34失聯　倖存「網格員」：疏散到一半就垮了

台中長髮男酒醉！跳車跪地跳舞「熱情擁抱司機」　超扯畫面曝

戴培峰首度回應亞運風波！　「我知道自己的身分」有選到就去

國民黨集體爆氣　控潘孟安手揮記者「是賴清德對毒油的回應？」

毒油案延燒　卓榮泰預告：明公布中聯各批號油品「全面檢驗報告」

潘孟安被問毒油揮開記者？　柳采葳怒：綠營面對監督是暴力推開

藍營看板酸賴清德姪子　童子瑋感謝宣傳：顯示我們更有能力爭取資源

又要賭！秦慧珠嗆賭「沈伯洋選上捐100萬」　點名王世堅敢不敢

訪美3個月如1年！　林右昌親揭未來動向：11月投入各縣市輔選

快訊／潘孟安解釋推記者風波「很歹勢」　當事記者緊跟「關心健康」

蔣萬安號召725上街頭　周永鴻酸：世界在踢足球「蔣盧踢皮球」

沒下雨大巨蛋竟「漏水如瀑布」　議員轟：遠雄罰不怕也修不好

潘孟安推記者？　總統府還原始末：潘秘書長對此表達不好意思

劉宇寧陸綜炎上！推龔俊挨轟沒分寸　深夜發聲：做不好會加倍注意

ITZY留真挨轟不雅！唱一半「伸手喬褲檔」自責道歉：像整個人被劈開

英格蘭奪季軍小遺憾！　世足獎金仍高達9.4億台幣

李超戴麥投球直呼周思齊厲害　葉總面前大巨蛋開轟直呼：很爽啊！

「這生肖」本周運勢旺到爆！財運、事業兩得意

國民黨集體爆氣　控潘孟安手揮記者「是賴清德對毒油的回應？」

《夢蛇》三世代卡司大公開！黃姵嘉、張豐豪穿越時代　林怡婷封后隔天秒進組

少女提議「玩主人母狗遊戲」！18歲男命她拍性影像　獲減刑判2年

泰國爆紅彈跳豬預測！　世界盃決賽「這國」奪冠

媽媽突開刀住院！　熊仔不捨揭病況：能辦演唱會是奇蹟

【皮在癢】橘貓伸手狂打刮水板　下秒掉落嚇到自己

政治熱門新聞

逾4000志願役「寧願賠錢也要提前退伍」　賠償金近10億　

中聯無復工可能　行政院：為何台中市急著要再去中聯查廠？

快訊／潘孟安解釋推記者風波「很歹勢」　當事記者緊跟「關心健康」

郭正亮道歉來不及了！　矢板明夫不接受：誣指募款5000萬令人憤慨

潘孟安推記者？　總統府還原始末：潘秘書長對此表達不好意思

藍小雞靜坐絕食嗆：民進黨處理毒油會死多少人？

大巨蛋又漏水　議員轟：遠雄罰不怕也修不好

蔣萬安合體盧秀燕　讚台中第一時間掌握毒油流向

各打50大板！　王婉諭：執政不要回嘴人民、在野不要只收割怒氣

彰化秀水鄉鄰長「人人有平板」惹議！　鄉長回應

綠酸藍白如喪考妣遊行　殷瑋：沒死人就沒事？

拒為無效撒幣背書！國民黨團要求提食安改善計畫

盧秀燕攜手蔣萬安反擊毒油危機　狠批中央

「不要用政治口水掩蓋食安問題」　侯友宜避談725是否上凱道

更多熱門

相關新聞

藍小雞靜坐絕食嗆：民進黨處理毒油會死多少人？

藍小雞靜坐絕食嗆：民進黨處理毒油會死多少人？

毒油案延燒，台北市長蔣萬安日前號召人民725上凱道，國民黨北市議員楊植斗與賴苡任、何元楷、張家馨等北北基藍營議員參選人，今（19日）上午10時起在北市中正一警分局介壽派出所對面絕食靜坐，直到725上凱道當天，盼號召更多在乎食安丶關心食安的人民出面抗議。楊植斗質疑，依照民進黨目前的處理方式跟態度，到底會死多少人？

藍營掛看板酸「說教男」　沈伯洋稱有創意：還好沒選太醜的照片

藍營掛看板酸「說教男」　沈伯洋稱有創意：還好沒選太醜的照片

綠酸藍白如喪考妣遊行　殷瑋：沒死人就沒事？

綠酸藍白如喪考妣遊行　殷瑋：沒死人就沒事？

蔣萬安合體盧秀燕　讚台中第一時間掌握毒油流向

蔣萬安合體盧秀燕　讚台中第一時間掌握毒油流向

國民黨掛看板酸「蘇大公主」　蘇巧慧冷回：只會引起選民反感

國民黨掛看板酸「蘇大公主」　蘇巧慧冷回：只會引起選民反感

關鍵字：

國民黨秦慧珠沈伯洋王世堅

讀者迴響

熱門新聞

新北美女遭槍抵太陽穴性侵「不做愛就斃了妳」　司機判決驚天逆轉

今明「雨最大」　午後全台變天

今最強招財「天貺節+天赦日」起床大忌　做3事旺到年底

服務生傳話「黃總請妳去包廂」　女客嚇到不吃

「整車飲料山」看呆！　超狂大單曝光

巴逆逆畢業美國名校財金系　爆紅後往情色圈發展

逾4000志願役「寧願賠錢也要提前退伍」　賠償金近10億　

可能有新颱風　預測路徑曝

法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲

伊朗稱停止履行停火協議　美發全球旅遊警示

人夫偷吃超嫩女同事！在工作場所發生關係

抗癌網紅黃橞逝世！曾被斷言「僅剩3個月」堅強抗病

合轟10球史上第5多　法國寫尷尬紀錄

薩卡演帽子戲法！英格蘭6比4奪季軍

更多

最夯影音

更多
冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」

冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」
《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面