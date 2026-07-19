台中「小小警察體驗營」4千人搶192名額　家長：比中樂透還難

▲台中市警局「小小警察體驗營」吸引近4000人報名。（圖／台中市警局提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市政府警察局今（19）日熱鬧舉辦暑期「小小警察體驗營」，引爆家長瘋搶，原預計招募192名小警察，卻吸引近4000人狂熱報名，超低「錄取率」讓幸運抽中的家長興奮直呼「簡直比中樂透還幸運！」

中市警局表示，活動由特勤中隊的帥氣戰鬥展演開場，而最受矚目的壓軸巨星則是「警犬汪汪隊」，超人氣警犬一出場便萌翻全場。為了讓小萌警們親身體驗波麗士大人的日常，警方精心規劃6大主題宣導關卡，包含反毒、識詐、交通、婦幼安全宣導，以及有趣的鑑識工作體驗及介紹警察勤務常用裝備。

中市警局說，在豐富的任務闖關過程中，小朋友們個個化身為正義使者，認真投入在每個挑戰中。看到現場威風凜凜的警察叔叔，不少小朋友更拉著爸媽的手大喊：「我以後長大也要當警察！」那份認真又神氣的小模樣，逗得在場的大人們開懷大笑。

中市警局代理副局長張義昌表示，希望透過任務闖關，讓小朋友在無形中內化自我保護觀念，並從小建立守法精神。活動最終在員警、家長與玩得滿身大汗的「小萌警」們大合照中畫下完美句點，一連串充實豐富的活動內容，讓家長紛紛大讚：「太值得了！感謝警方的用心付出。」