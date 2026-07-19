震撼畫面曝！美軍轉攻內陸　專家預測下波目標：國家領導層

▲美國中央司令部公開對伊朗最新一輪打擊的影片。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍連續第8個晚上對伊朗展開攻擊行動，美國中央司令部（CENTCOM）在美東時間7月18日晚間11時30分完成對伊朗的新一輪打擊，並公開軍事行動畫面。專家分析，美軍打擊目標延伸內陸，預期下一階段行動將鎖定伊朗國家領導階層及伊朗軍民兩用基礎設施等。

U.S. Central Command (CENTCOM) has announced the completion of another round of retaliatory strikes, for the eighth night in a row, against Iranian military coastal surveillance and air defense facilities, maritime capabilities, and missile and drone storage sites, which were… pic.twitter.com/RERFU8abRY — OSINTdefender (@sentdefender) July 19, 2026

中央司令部表示，這波行動是依循總統川普的指示展開，成功打擊伊朗軍事沿海監視設施、防空設施、海上作戰能力以及飛彈與無人機儲存設施，持續削弱伊朗軍事實力。此外，美軍也打擊7月17日對約旦美方人員發動攻擊的伊斯蘭革命衛隊。

前五角大廈官員德斯羅契斯（David Des Roches）分析，美國在戰爭第一階段的戰略旨在斬首伊朗領導層並削弱伊朗發射彈道飛彈齊射的能力，隨後因應荷莫茲海峽油輪遇襲，轉而海上監控與發射設施。

不過德斯羅契斯指出，美軍這幾天的攻勢出現轉變，「我們看到打擊目標已延伸至內陸，意在孤立海岸地區，讓伊朗無法以飛彈、部隊、無人機增援沿岸地區」，預期下一階段行動將鎖定伊朗國家領導階層、國家軍事設施以及伊朗內陸軍民兩用基礎設施，並警告光靠空中武力作為達成戰略目標的工具，其局限性顯而易見。