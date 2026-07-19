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心情不好就狂吃　陸男8年胖到250公斤「躺睡會窒息」

▲▼心情不好就狂吃　陸男8年胖到250公斤「躺睡會窒息」。（圖／翻攝微博）

▲「胖虎」235公斤左右時的樣子。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

河北邯鄲一名28歲男子心情不好就喜歡大吃大喝，體重8年從120公斤飆升至250公斤，對身體造成巨大負擔，不只沒辦法躺著睡覺，走路走80公尺就受不了。由於每次減肥都失敗，男子5月底做了減重手術，目前已經減掉50多公斤，他希望兩年內能瘦回120公斤。

男子的外號叫「胖虎」，他提到，自己從小到大都比較胖，到高三的時候已經120公斤，但雖然胖，還能跑能跳能運動，行動與生活上都算正常。

不過，後來家裡發生了一系列變故，打擊太大，導致他心情憂鬱，「每次情緒不好的時候就去大吃一頓，喝點飲料，感覺一下子心情就舒暢了許多，整個人都舒服了，時間長了，便逐漸染上了暴飲暴食的習慣。」

胖虎說，本來自己會出去工作，多少還有點運動量，但一次意外腰受傷了，就乾脆窩在家基本不出門了。

胖虎最愛吃烤腸、螺獅粉、炸雞、奶茶、漢堡，隨著食慾成長，他吃得越來越多，最喜歡的烤腸一次能吃10根，一頓飯他能吃1公斤白米加一大碗菜，再喝一瓶可樂。

暴飲暴食又不動，胖虎越來越胖，大約在2024年底，他的體重達到了250公斤。

250公斤的體重令胖虎的器官不堪負荷，他進門必須側身，走80公尺就得坐下喘一陣，旁人異樣的目光也導致他不敢出門，最長的一次在家2個月沒下樓。

胖虎的睡眠也受到嚴重影響，無論平躺還是側躺都沒辦法正常呼吸，晚上只好坐在沙發上睡覺，睡眠品質非常差。他的肚子上甚至長出一個「小肚子」，起初以為是濕疹，後來看醫生才知道是淋巴水腫。

胖虎曾多次嘗試以各種方法減肥，雖然體重有短暫下降，但很快又胖回來，均以失敗告終，他說，單純靠自己的意志，真的很難管住食慾，一頓飯不吃都覺得難受。

2025年初，胖虎的父親意外去世，他生前希望兒子把體重減下來，好好生活，這也令胖虎下定決心，一定要盡快瘦下來，採取手術減肥。

胖虎今年5月底接受了縮胃手術，食慾大大減少，他說，現在泡麵吃半袋就飽，就算一天不吃東西也沒有太大的飢餓感，體重從250公斤降到了196公斤，整個人都覺得輕鬆了很多，能躺著睡覺，下樓去晃幾圈也沒有問題。

胖虎還說，等體重降到150公斤以下，他會搭配運動健身，然後再做手術切掉贅皮，希望減到120公斤，讓身體回到之前的狀態，恢復正常生活。

▲▼心情不好就狂吃　陸男8年胖到250公斤「躺睡會窒息」。（圖／翻攝微博）

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