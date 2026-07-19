投注量暴增8成！世界盃「吸金大熱門」不是西班牙、阿根廷

▲英格蘭隊在本屆世界盃摘下銅牌。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

運彩數據公司Sportradar透露，與上屆世界盃相比，2026年賽事的全球投注量暴增8成。值得注意的是，吸引最多賭注的並非決賽雙雄西班牙或阿根廷，而是摘下銅牌的英格蘭隊。

下注量暴增8成 運彩公司也訝異

《法新社》報導，儘管Sportradar原本就預測，由於參賽隊伍從32隊擴編至48隊，比賽場次也增至104場，今年的投注量將會更大，但仍對成長幅度感到訝異。

該公司資深副總裁史莫爾（Darren Small）預估，「西班牙對阿根廷」決賽將必須處理約850萬張投注單。此外，英格蘭是目前最受投注者青睞的球隊，累積吸引約1630萬張投注單，遠遠超過法國的1550萬張、阿根廷的1500萬張、西班牙的1450萬張。

規模史上最大 專家警告賭癮危機

另據BBC報導，今年世界盃預計成為史上最大規模的運彩活動，全球投注金額可望突破500億美元（約新台幣1.6兆元），與2022年卡達世界盃的350億美元（約新台幣1.1兆元）相比大幅成長。

金融機構麥格理（Macquarie）估算，每場比賽平均投注額高達5億美元（約新台幣162億元）。

該公司分析師貝翁（Chad Benyon）解釋，投注規模激增主要是因為參賽隊伍增加。此外，在北美舉辦賽事具有時區優勢，更能夠吸引歐洲、拉丁美洲及非洲球迷下注。而美國合法運動博彩參與人口，也從2022年的40%大幅提升至65%。

不過，美國「停止掠奪性賭博」（Stop Predatory Gambling）全國主任伯納爾（Les Bernal）警告，全球數十萬人、尤其年輕人將因世界盃下注陷入負債和財政困境，「100名運動賭客中，99人長期下來都是輸錢的。這門生意的獲利模式完全建立在成癮賭客身上，甚至可能衍生自殺悲劇。」