沒下雨大巨蛋竟「漏水如瀑布」　議員轟：遠雄罰不怕也修不好

▲昨日中職明星賽，明明沒下雨大巨蛋卻又漏水。（圖／民眾黨市議員陳宥丞﻿臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

中職明星賽首戰昨日在台北大巨蛋登場，不過民眾指出，觀眾席漏水宛如下雨，台北市議員陳宥丞以「水瀑布」形容，質疑沒下雨為何會漏水？痛批大巨蛋三年多來漏水頻傳，「遠雄罰不怕也修不好，大巨蛋是否就要接受一定會漏水的事實，如果無法申請國際賽，恐成台灣的硬傷，多少國際賽事會被影響，尚無可得知。」遠雄巨蛋公司則說明，本次事件是Garden City餐廳委託裝修廠商，於施工結束後未依規定完成斷水程序，才導致管線破裂、造成局部積水並衍生滲漏。

陳宥丞表示，即便議會不斷質詢、監督，要求專案報告、扣分與罰款，遠雄還是修不好，連沒有下雨還能「場內如瀑布」，球迷、歌迷從驚訝到心如止水。他諷刺，遠雄罰不怕也修不好，大巨蛋是否就要接受一定會漏水的事實，如果無法申請國際賽，恐成台灣的硬傷，多少國際賽事會被影響，尚無可得知，但是大巨蛋三年多來漏水頻傳，遠雄只要修不好，將是市長蔣萬安爭取連任需跨越的路障。

體育局對此回應，今日中職明星賽大巨蛋B1 119區觀眾席漏水，初步釐清為餐廳更換設備時不慎致水管破裂，已要求遠雄督導餐廳業者儘速修復，並協助受影響觀眾更換座位。

遠雄巨蛋公司說明，經查本次事件是「Garden City」餐廳委託裝修廠商，於施工結束後未依規定完成斷水程序，導致管線破裂、造成局部積水並衍生滲漏，非場館本體或營運系統異常。現場已於第一時間完成清理，未影響活動進行及安全。後續將要求商戶及施工廠商落實離場前斷水、斷電及安全查核，避免類似情形再次發生，並對這次受影響球迷深表歉意。