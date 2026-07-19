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曾拌麵也用到毒油！　開放辦理退費「效期、批號」一圖看

▲▼曾國城訪問,曾拌麵專訪。（圖／記者李毓康攝） 

▲「曾拌麵」是藝人曾國城投資生產的品牌。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中聯毒油問題延燒，由藝人曾國城投資生產的品牌「曾拌麵」也受到影響。「曾拌麵」透過臉書發文表示，「食味鮮於7/13上午接獲供應商來函通知，其供貨之部分原料使用到其他批次之異常油品」，經盤查，他們列出受影響的產品資訊，消費者若有購買到相關產品，可至原購買通路辦理退費。

曾拌麵使用到異常油品

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「PaMi 曾拌麵」在臉書粉專上發文表示，針對近期的沙拉油原料事件，食味鮮在第一時間啟動溯源盤查，確認無食藥署第一批公告的異常批次原料油，後續他們也預防性送檢相關產品，皆未檢出「苯(a)駢芘(benzo(a)pyrene」。

粉專指出，隨著油品事件擴大，「食味鮮於7/13上午接獲供應商來函通知，其供貨之部分原料使用到其他批次之異常油品（供應商向福懋油脂採購油品，批號為中聯油脂 315-1150510）」。食味鮮後續全面清查使用該原料的產品批號，下架回收該批號的商品，封存現有庫存，並全面更換為合格油品。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／PaMi 曾拌麵）

▲受影響的產品效期及批號。（圖／翻攝自Facebook／PaMi 曾拌麵）

民眾可至原購買通路辦理退費

粉專表示，經溯源盤查，此次受影響產品資訊如附圖，請消費者核對口味及外袋上的有效日期批號，「消費者若曾於115年5/1~7/15間購買香蔥椒麻拌麵或是115年6/1-7/15間購買胡蔴醬香拌麵，且符合附表效期，可於115年8/31前，持該日期區間之任一購買憑證（實體發票、電子發票、產品包裝），至原購買通路辦理退費」。

倘若通路方無法受理，或已經無法確認原購買通路，可透過客服專線、客服信箱、臉書粉專聯繫食味鮮股份有限公司，他們將盡快處理。粉專也表示，「對於使用異常原料油造成消費者的困擾與不安，食味鮮股份有限公司致上最深歉意，承諾未來將以更謹慎的態度，精進食品安全管理機制，以確保消費者食用安全與權益」。

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