國際生物奧林匹亞競賽　台灣4金「世界第一」

▲國際生物奧林匹亞競賽台灣國際排名為第一，團員合影。（圖／教育部）



記者陳威廷／台北報導

台灣參加2026年第37屆國際生物奧林匹亞競賽，獲得4金佳績，國際排名為第1；另外，第58屆國際化學奧林匹亞競賽，我國參賽學生取得3金1銀，國際排名第3。

教育部表示，今年國際生物奧林匹亞競賽有78個國、302名學生參賽，我國金牌得主為建國高中姚亦耕（個人排名第4）、詹緯濬（個人排名第5）、北一女中陳語晨（個人排名第18）以及台中一中許庭睿（個人排名第19）。4面金牌是國際第1。

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此外，在今年度國際生物奧林匹亞競賽指導委員會（IBO Steering Committee）的改選中，我國推派的國立嘉義大學楊奕玲教授獲得40國的強力支持，最終以最高票順利當選指導委員。

今年第58屆國際化學奧林匹亞競賽也傳回捷報，台灣在92個國家、363名參賽學生中，4名代表參賽學生總計獲得3金1銀，金牌數國際排名第3名。3名金牌獲獎者為建中方怡宸、高雄中學張宸睿、中一中范奕揚；銀牌獲獎者為新竹科學園區實驗中鄭秉皓。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元及5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。

▼生物奧賽代表許庭睿（左起）、張緯濬、姚亦耕、陳語晨。（圖／教育部）



▲化學奧賽代表方怡宸（左起）、范奕揚、張宸睿、鄭秉皓。（圖／教育部）