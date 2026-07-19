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快訊／潘孟安解釋推記者風波「很歹勢」　當事記者緊跟「關心健康」

▲▼ 潘孟安與TVBS記者。民進黨第二十二屆第一次全國黨員代表大會 。（圖／記者劉耿豪攝）

▲潘孟安與TVBS記者 。（圖／記者劉耿豪攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統府秘書長潘孟安今（19日）出席活動，被記者堵麥克風詢問在野黨725遊行，潘孟安疑似不滿被堵麥，推了記者一把。潘孟安稍早受訪時解釋，早上他咳得很嚴重，已經在一樓說不受訪，她還是跟到三樓，前面也有攝影記者，自己手抬起來，可能造成劉小姐不愉悅，再次表達不好意思。潘孟安身體抱恙，受訪時也數次中斷咳嗽，當事記者也在一旁等待，受訪完也再次上前追問表示，自己只是想表達對您健康的關心。並持續追問相關議題。

▲▼ 潘孟安。蘇巧慧 屏東同鄉後援會成立大會 。（圖／記者劉耿豪攝）

潘孟安今上午前往新北市出席民進黨新北市長參選人蘇巧慧的「屏東同鄉後援會成立大會」。對於藍營發起反毒油上凱道活動，有記者在潘孟安進入會場前先詢問「目前總統有什麼最新表態嗎？還是說目前總統有什麼最新裁示嗎」。當時潘孟安僅回「我要那個...」就沒有繼續回應，直接上樓。活動結束後，同一個記者追上潘孟安持續追問，「總統目前對於反毒油的事情有什麼最新表態」、「或者要跟人民溝通什麼」、「又或者府方這邊有什麼最新的說法嗎」、「大家都很關心耶」。

潘孟安都未回應，在記者持續追問下，抬手推了記者一把後頭也不回走出會場，讓在場媒體都傻眼，當事記者也瞪大眼睛喊，「他推我耶」。事後，潘孟安透過總統府發新聞稿表示，因為走道狹窄，採訪線外又有大型攝影器材出現在走道動線上，擔心會阻礙攝影，因此潘秘書長在行經該出現在走道線上攝影機時，自然抬起手避免碰到攝影師及設備，期間若因此同時碰到進入來賓走道線上媒體記者，潘秘書長對此表達不好意思。

對於上午爭議，潘孟安稍早接受媒體聯訪時解釋，早上因為蘇巧慧委員邀請歷任縣長出席活動，自己也當過縣長，早上很倉促，有人要問他油的事情，《TVBS》的記者從一樓，自己就已經咳得很嚴重，也跟她講不便受訪，她跟到了三樓，人家唱名了自己要進去。

潘孟安解釋，前面還有一個攝影記者，自己順勢把手舉起來，當然可能造成劉小姐不愉悅，這部份很歹勢（不好意思），沒有針對她，但自己已經說過不受訪。

潘孟安表示，既然要問府的態度，今天代表府方跟大家說明，食安問題全國關注，不分男女老少大小，不管發生在哪裡，食安管理法規範很清楚，中央制定政策、執行，地方負責稽核、輔導、查廠，都有很清楚責任分工，這次要中央地方大家一起合作。

潘孟安說明，整個製造過程、通路中下游廠商，都有連帶受害者，行政院已經責令單一平台處理，追究相關的賠償，至於廠商該負的責任，一定究責到底，中央地方現在應該合作把這個全國關注議題共同努力，這是總統府的態度。

潘孟安指出，各縣市稽核的次數都有公報，從宜蘭到屏東，各地方政府像防疫一樣，只要疫情一有破口，各縣市食安問題都要中央地方通令合作，食安關切到人民健康，還是要重申總統府態度，中央地方合作把是否人為的缺失、相關責任都要究責。

而潘孟安說明時，當事記者也在一旁，隨後衝上前追訪，潘孟安僅回應，不用來炒新聞，自己真的咳得很嚴重。該名劉姓記者則表示，自己只是想表達對您健康的關心。並持續追問，潘孟安隨後也進入會場，並未理會。

▲▼ 潘孟安與TVBS記者。民進黨第二十二屆第一次全國黨員代表大會 。（圖／記者劉耿豪攝）

 

本文作者

杜冠霖

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