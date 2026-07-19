女參加婚禮遭新郎強吻！　失去意識「全裸醒來」驚覺遭性侵

▲女子參加婚禮，卻被新郎性侵。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國賓州一名新郎遭控在大喜之日當晚，在一處住宅內性侵前來參加婚禮的一名女性賓客。新郎在未經同意的狀態下強吻受害女子，她隨後失去意識，再度醒來之後已是裸著身體在臥室中。

參加婚禮喝整晚！大家都睡了 她被新郎強吻

ABC27報導，這名受害女子特地前往蓋茨堡參加38歲男子普魯帝（Zachary Prouty）的婚禮，事發當晚她一直在喝酒，接著和大家前往一處住宅。在眾人紛紛入睡後，只剩下她與普魯帝兩人還醒著。

受害女子指控，普魯帝在未經同意的狀態下親吻她，儘管她曾開口要求他停下。據信普魯帝在廚房再度強吻她，女子宣稱隨後就失去意識，對後來發生的事完全沒有印象。

失去意識！ 她醒來驚覺身體赤裸

當受害女子再度醒來時，驚覺全身赤裸，躺在一間她根本沒有打算進去睡覺的臥室裡。她在去年10月17日前往蓋茨堡醫院接受性侵害檢查，並向警方報案。

法庭文件顯示，普魯帝的DNA檢體透過口腔拭子採集並送驗，檢測結果在今年3月出爐，與受害女子在醫院採證所得的DNA相符。

法院紀錄顯示，普魯帝已被檢方起訴性侵等多項罪名。在他接受傳訊後，已由地方法官史奈德（Christopher Snyder）裁定5萬美元交保獲釋，本案預計於8月12日舉行初審聽證會。