藍4小雞絕食靜坐6天！　「民進黨處理毒油的方式會死多少人？」

▲國民黨台北市議員楊植斗、台北市議員參選人賴苡任、何元楷、張家馨等人絕食靜坐抗議毒油。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

毒油案延燒，台北市長蔣萬安日前號召人民725上凱道，國民黨北市議員楊植斗與賴苡任、何元楷、張家馨等北北基藍營議員參選人，今（19日）上午10時起在北市中正一警分局介壽派出所對面絕食靜坐，直到725上凱道當天，盼號召更多在乎食安丶關心食安的人民出面抗議。楊植斗質疑，依照民進黨目前的處理方式跟態度，到底會死多少人？

天氣炎熱，北市議員詹為元、柳采葳和議員參選人陳冠安也都到場聲援，連雲林縣議員陳芳盈都到場聲援。楊植斗表示，毒油議題延燒近一個月，毒油列管7批次，超過8000公噸，多數已被人民吃下肚，而民進黨發言人吳崢卻在節目上大放厥詞，引爆民眾怒火，蔣萬安市長也號召人民7月25日上街頭抗議。

楊植斗感嘆，今天早上出門工作的時候，女兒還在睡覺，自己不是一個好爸爸，因為未來一整個星期，為了毒油這件事會待在凱道，沒辦法回家陪她，但他還是必須站出來，「我女兒才三歲，她開始嚐試這世界的種種美好，包含各種美食。但民進黨至今還沒辦法告訴我們，毒油是怎麼來的？下次還會不會發生？誰該為此負責？」

楊植斗批評，民進黨說沒有人逼我們吃毒油，在民進黨的眼中，吃了任何有毒的東西，都是人民自找的。既然如此，民進黨就是在逼人民絕食，因為他不負責你我的食安，當未來問題再次發生，「民進黨只會嗆你一句，我有逼你吃飯嗎？我有逼你吃飯嗎？我有逼你吃飯嗎？民進黨要好好的反省，這次處理成這個鳥樣子，如果遇到真的大條的食品污染，在這麼爛的衛福部帶領下，要死去多少台灣人？我為了我的女兒站出來，也請大家7月25號為我們的家人勇敢站出來，要求這個政府好好檢討改進，避免下一次的人禍。」