盧秀燕攜手蔣萬安反擊毒油危機　狠批中央：手忙腳亂還攻擊地方

▲盧秀燕在會前受訪火力全開，直指中央政府在處理此次食安危機時「手忙腳亂、決策混亂」。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

致癌毒油事件持續延燒，全台幾乎淪陷。台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑及雲林縣長張麗善今(19)日拜會台中市長盧秀燕，要一起為國人共同發聲。盧秀燕在會前受訪火力全開，直指中央政府在處理此次食安危機時「手忙腳亂、決策混亂」，甚至在地方政府積極自救時，中央還搞錯方向，將心力花在攻擊地方政府。

盧秀燕強調，「食安就是國安」，面對這場嚴重的國家危機，中央至今未能向全民交代毒油的來源與發生原因。她指出，地方政府承擔了絕大部分的防線工作，包括地毯式稽查、大量檢驗及縣市間的橫向通報，但中央不僅未採納地方建言召開國是會議，甚至在台中市府第一時間公布流向時，遭行政院批評「公布太快」，令她感到不可思議。

更令地方政府錯愕的是，台中市府於7月初完成首波查廠後，原定5日再次稽查，食藥署長竟回覆「不用再去看」。盧秀燕對此表示，中央的反應令人費解，且目前處理進度太慢、資訊不夠透明，甚至出現阻礙地方稽查的言論，完全是本末倒置。

▲盧秀燕合體台北市長蔣萬安等首長，宣布下周將正式召開「反毒油線上國是會議」。（圖／記者游瓊華攝）



「中央不想做的，地方來做！」盧秀燕宣布，下周將正式召開「反毒油線上國是會議」，比照去年應對美國對等關稅的模式，邀集各縣市長集思廣益，彙整第一線的稽查經驗與對策向中央建言。

盧秀燕強調，地方政府不會因為遭受攻擊而退縮，目標只有一個，就是將致癌油從民眾餐桌上徹底驅逐，守護國人食安責無旁貸。