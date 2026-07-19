巧虎「不是老虎」震驚1.2萬人！官方留言了　一票喊：還我童年

▲巧虎是《巧連智》的主角。（圖／翻攝自巧連智官網）

記者鄺郁庭／綜合報導

《巧連智月刊》的主角巧虎不只是很多人的童年回憶，也是很多迷因的主角。最近有網友表示，聽到巧連智工作人員提到「巧虎不是老虎」，而是「一隻長得像老虎的小朋友」，讓他超訝異。巧虎官方Threads帳號也現身補充，「而且我5歲」，讓不少人童年認知瞬間被顛覆，貼文迅速掀起討論。

原PO在Threads發文表示，聽到巧連智工作人員說，「巧虎不是老虎，他只是一隻長得像老虎的小朋友」，讓他相當驚訝，忍不住直呼，「我相信一定很多人跟我一樣，長這麼大第一次知道。」而巧虎官方Threads帳號也留言回覆，「而且我5歲」，再次掀起話題。

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貼文引來1.2萬人按愛心，眾網友紛紛熱論，「長得像老虎的小朋友，感覺不是更可怕嗎」、「就像凱蒂貓不是貓，是住在英國的一位小女孩」、「嚕嚕米也不是河馬，而是森林的精靈」、「來自8年級的震驚，今天第一次知道（持續震驚中」、「蛤認真嗎？還我童年。」

也有人補充，「他是虎造型的男孩」、「而且巧虎的英文名字是Childhood。」另外，根據維基百科記載，巧虎的本名為縞野 縞次郎（Shimano Shimajiro），生日是5月5日下午5點55分（日本兒童節），血型O型，喜歡踢足球、吃甜甜圈，害怕打雷和水，討厭青椒。女裝後名字叫做「巧琳（Shimarin）」。