「這生肖」本周運勢旺到爆！財運、事業兩得意

▲7月19~25日運勢出爐。（示意圖／視覺中國CFP）

文／CTWANT

新的一周到來，命理生肖專家曼樺老師特別整理出7月19日至7月25日12生肖整體趨勢排行。本周事業運由雞拔得頭籌，龍、猴緊追在後；財運則以兔最旺，馬、雞也有不錯表現。愛情方面，龍居冠，雞、猴緊隨其後；健康運則由雞再度奪冠，兔、龍分居二、三名。想知道自己本周在工作、財運、感情與健康方面有哪些好運加持，不妨一起看看運勢排行榜。

本周事業運前三名：

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1.雞：本周運勢強勁，為第一名。獨立優勢於市場的業種項目，事業的藍圖規畫一步一步照著走，不受市場影響。

2.龍：本周運勢強大，為第二名。兵來將擋，水來土掩。職務上有了更大的權力之後，業務工作運作得更加積極。

2.猴：本周運勢上升，同為第二名。感覺到終於可以恢復應有的自信心了，各種相關的業務也重新安排上了。

3.兔：本周運勢逆勢上揚，為第三名。好運繼續持續的同時，不能怠惰，時間就是金錢，要把握簽約的關鍵時間。

3.馬：本周運勢回穩，同為第三名。驛馬星動，出差、旅遊機會多。先不去設定投入回報，人脈交流肯定擴展。

本周財運前三名：

1.兔：重新拿回該有的事業運與財運，本周好運爆棚，心想事成，終於可以按照自己的心意，一展長才，賺取該有的費用。

2.馬：本周財運在正財上又多了些偏財，貴人運加持，辛勤開拓市場，努力不懈之下獲得應有回饋。

3.雞：本周財運上升，雖然還沒有實際收入，但是財源廣進，超越許多人。用心之下獲得應有回饋。

本周愛情運前三名：

1.龍：愛情運美好的一周，無論已婚或未婚，都適合規劃一趟短期輕旅行，增加彼此的了解與幸福感。

2.雞：愛情運不錯，與男友共同出資購房，壓力不小。還好兩人齊心，對未來充滿期待，同時讓你放下不少擔心。

3.猴：愛情運上升，愛情中的酸甜苦辣，百味雜陳，在你被他甩了之後，又再被他重新追回到手，真正感受到珍惜。

本周健康運前三名：

1.雞：健康運不錯，每天八杯水不僅可以幫助排便順暢，間接感受代謝加強了，臉上也不會長痘痘。

2.兔：健康運還不錯，忙碌的身體，即使週末假日也不忘運動，喜歡流汗後痛快的淋浴及輕鬆感。

3.龍：本周健康運勢不錯，熱愛健身房運動，瘦身之後的自己更具魅力，走路都感覺身體變輕盈許多。

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