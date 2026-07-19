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黑幫內鬥！弘仁、明仁會分贓不均　無視警盯場「當面扔土製炸彈」

▲▼施男在警員面前丟擲爆裂物，隨後搭車前往派出所投案。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲施男在警員面前丟擲爆裂物，隨後搭車前往派出所投案。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市樹林區大安路某開發公司為黑幫據點，遭警方鎖定並編排警力駐點守望，但昨天（18日）晚間，一名男子從三峽搭車到該處，竟在警員面前丟擲爆裂物（土製炸彈），隨後離開到派出所投案；據悉，與日前三峽另一個黑幫據點遭開槍有關，起因疑似為合作分潤不均，所引發同幫會開槍、丟擲爆裂物內鬥。

據了解，該起事件為竹聯幫明仁會與弘仁會，因合作詐騙案，但利益分配不均所引發的同幫會內鬨。前天（17日）凌晨4時許，新北樹林佳園路三段某貿易公司，實為竹聯幫明仁會據點，遭不明男子持槍射擊6槍，隨後前往派出所投案，警方循線逮捕涉案嫌犯，並依法移送偵辦，但此風波並未因此結束。

▲▼施男在警員面前丟擲爆裂物，隨後搭車前往派出所投案。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲該黑幫據點鐵門及天花板都因爆炸受損。（圖／記者陸運陞翻攝）

昨天晚間8時許，21歲施姓男子從三峽搭車，到樹林大安路上某開發公司，實際上北山弘仁會據點，今年初，因開設賭場就被警方列為轄區治安熱點，同時編排警力駐點守望。但施男竟無視警員在場，丟擲爆裂物後就搭車離去，所幸並未造成人員傷亡；警方正展開圍捕時，施男卻自行到派出所投案。

▲▼施男在警員面前丟擲爆裂物，隨後搭車前往派出所投案。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲停放於門口的休旅車也遭受波及。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方現場勘查，被丟擲爆裂物的公司鐵門、天花板及停放的汽車受損，但未有人員受傷，由於當時並未營業，所以未有人員受傷。警方目前已成立專案小組，對涉案的施男詢問筆錄，進一步釐清犯案動機，並深入追查爆裂物來源以及幕後指使者。

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