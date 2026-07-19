綠酸蔣萬安如喪考妣上街遊行反毒油　殷瑋：意思是沒死人沒事？

▲台北市研考會主委殷瑋。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中聯油脂大豆沙拉油致癌物「苯駢芘」超標風暴延燒，繼民進黨發言人吳崢一句「又不是我逼你吃的」點燃輿論怒火後，民進黨新北市議員林秉宥又諷「整群藍白如喪考妣上街遊行」。台北市研考會主委殷瑋對此痛批，「喪考妣」講很文雅，但白話文是不是說「啊，你家好像死人一樣，啊又沒死人沒事」？林秉宥還稱台灣食安標準太嚴、檢討民進黨等於檢討受害者，「民進黨政府受害？光為這3個字，就應該道歉。」

殷瑋批評，中央政府對問題油的處置至今未明，新潮流林秉宥卻說「上一次有東西吃死人，都沒人上街；這次驗出不合格，整群藍白如喪考妣上街遊行」。殷瑋批評，林秉宥說如喪考妣講很文雅，意思就是說「你家死人」。

針對林秉宥稱，2014年因為頂新地溝油事件，食藥署重新訂定食用油中Bap含量不可高於2ppb的規範，10幾年來，台灣人癌症發生率還是持續上升，殷瑋反問，「有一個可能性是，因為中央督管不力、查驗不力，該做的事沒做到，使得很多人繼續吃超過標準的一級致癌物，所以造成這結果，有沒有這個可能性？有的話要檢討誰？執政10年的民進黨不是嗎？」

另外，談及林秉宥說「一群在那邊癌油毒油幹幹叫的人，不是連基本討論公共政策的能力都沒有，就是惡意利用人民的無知當成政治鬥爭的武器」，殷瑋指出，民進黨還又一次不小心講真心話，告訴大家「人民是無知的」，但怎麼可以用這種心態看人民呢？若人民不知道事情，那是來自於中央蓋牌，「你還敢回頭說人民無知才如何，真是太開玩笑了！」

有關林秉宥還提議國民黨應該號召去中聯抗議，殷瑋則說，「可以啊！要去中聯抗議可以，但行政院長卓榮泰整天只會檢討廠商、不用回頭思考中央政府應該檢討嗎？」林秉宥還說國民黨不敢去中聯抗議，就是檢討「受害者」的臭俗辣，殷瑋質疑，「受害者3個字是什麼意思？」從頭到尾該檢討的是總統賴清德神隱、卓榮泰蓋牌、民進黨發言人吳崢胡亂發言，這些看不起人民的種種行為，「民進黨政府受害？你光為這3個字，就應該道歉，不道歉不好意思，你說別人是臭俗辣？3個字奉還給你！」