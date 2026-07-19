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藍營掛看板酸「說教男」　沈伯洋稱有創意：還好沒選太醜的照片

▲民進黨台北市長參選人沈伯洋直興市場拜票。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人沈伯洋。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨側翼在台北市林森北路和南京東路口掛看板，酸民進黨台北市長參選人沈伯洋「說教男」、新北市長參選人蘇巧慧是「蘇大公主」。對此，沈伯洋今（19日）受訪時回應，台灣是自由民主的社會，網友二創或對政治提出批評，都應予以尊重，這也是台灣民主社會的特色，還好對方沒有放他太醜的照片。沈也強調，一場選戰若著重在這類操作比較可惜，市民期待正面政策討論與公共論述。

藍營朱系議員凌濤、議員初選落選人楊智伃、議員參選人鄧凱勛等組成的「風向株式會社」近期被發現在台北市林森北路和南京東路口掛上看板，酸民進黨北北基桃市長參選人「蘇大公主」蘇巧慧、「台北說教男」沈伯洋、「我不是王義川」黃世杰、「賴清德姪子」童子瑋。

沈伯洋今在台北市議員林亮君、顏若芳及議員參選人林子揚、賴俊翰陪同下，於謙和市場與文昌宮掃街、參香，並接受媒體聯訪。

對於藍營看板，沈伯洋今受訪時回應，從以前到現在，所謂側翼做圖之類的非常流行，網友有時候都蠻有創意，不管是大家想要「二創」，或者想要對於政治有所批評，台灣是一個非常自由民主的社會，「我看到選我的照片也沒有說太醜啦」。

沈伯洋表示，這個就是台灣的特色，但一個選戰如果著重這些事情，就會比較可惜一點，「希望更多的正面的一些政策的討論還有論述，我希望這是市民期待的」。

至於即將隨民進黨團赴美交流，沈伯洋表示，此行重點是「把台北的問題帶出去，把世界的答案帶回來」。他舉例，洛杉磯近年推動樹蔭平權相關政策，包含城市如何回應高溫、改善遮蔭分布不均等經驗；紐約周邊小鎮則持續推動「交通零死亡」，相關做法雖未必能直接套用至整座台北市，但若運用於學校周邊，仍具有參考價值。

沈伯洋表示，交通安全、兒童與長者安全、環境衛生及城市降溫，都是台北市民關心的治理課題，也是國際城市共同面對的挑戰。此次赴美交流，期待能透過不同城市的經驗，尋找值得台北參考的治理方法，作為未來提出市政解方的重要養分。

本文作者

杜冠霖

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