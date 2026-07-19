皮尤調查指中國全球好感度首度超越美國　綠委籲台灣國家論述升級

▲民進黨立委陳冠廷。（資料照／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對皮尤研究中心最新公布的全球民意調查，顯示部分國家對中國的觀感持續改善、對美國的信任則明顯下滑，民進黨立委陳冠廷表示，這項結果不只是中美形象的消長，更值得台灣高度重視的警訊。面對國際民意與地緣政治環境的變化，台灣的外交、國安論述必須全面升級。

陳冠廷指出，儘管民主仍是台灣最重要的核心價值，以及與民主夥伴合作的基礎。然而，當今國際局勢快速變化，價值外交不能是台灣唯一的對外語言。他認為，台灣應建立一套以價值、利益、責任、安全四位一體為核心的國家論述。

陳冠廷指出，不同國家關注的重點並不相同，歐洲許多民主國家高度重視民主、人權與法治等共同價值；日本、菲律賓等印太夥伴，更關注區域安全與和平穩定；許多非洲國家、發展中國家及新興經濟體，則更重視經濟發展、投資合作、科技交流、基礎建設及人民生活的改善。

陳冠廷表示，台灣必須在堅守民主自由核心價值的同時，也針對不同國家與區域的關切，清楚說明台灣如何創造共同利益、承擔共同責任、維護共同安全。支持台灣不應只是理念上的認同，更應讓各國理解，與台灣合作符合其自身的發展需求與國家利益。

陳冠廷強調，這不只是外交部的課題，而牽涉整個政府涉外體系共同面對的新挑戰，依據不同國家、不同區域的需求，提出更具說服力的對外溝通，提升台灣整體的戰略溝通能力。

陳冠廷表示，國際民意會改變，國際競爭也會持續演變。台灣不能只依靠過去成功的論述，而必須主動提出新的國家敘事，讓世界看見台灣不只是民主典範，更是能夠創造利益、承擔責任、維護安全，並與各國共同發展的可信賴夥伴。