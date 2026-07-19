蔣萬安合體盧秀燕號召反毒油　讚「台中第一時間掌握產品流向」

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中聯油脂致癌油件持續延燒，台北市長蔣萬安日前號召支持者於7月25日上凱道守護食安，今（19日）又與基隆市長謝國樑、雲林縣長張麗善一同拜會台中市長盧秀燕，討論致癌油事件後續處理。蔣萬安表示，台中市第一時間掌握產品流向，才讓各地方政府得以及時預防性下架、公布業者名單。他批，民進黨政府對致癌油案件傲慢且不作為，食安法也必須修法，目前要求業者自主管理已經形同虛設。

蔣萬安指出，因為台中市政府第一時間掌握產品流向，才讓各地方政府能及時預防性下架並公布業者名單，而今天基隆、雲林、台中、台北齊聚，持續討論地方政府聯防及《食安法》修法意見。他指出，修法重點包括強化業者自主管理、建立即時通報機制、加強源頭管理及中央與地方通報，也要強制即刻公布產品流向及業者名單。

蔣萬安認為，這次毒油事件不分黨派、不分年齡，大家都應該725站上凱道，六月底通報至今已超過3星期，中央政府仍找不出原因，還蓋牌、護航業者，甚至說出「又不是我逼你吃的」，他便呼籲民眾站出來，否則無法改變政府的傲慢與不作為，希望大家站起來，告訴政府「我們受夠了！」

被問到怎麼會特地拜會盧秀燕？蔣萬安則說，這次地方政府第一時間擴大預防性下架、公布業者名單、成立資訊專區，台中掌握名單後也提供給台北清查，包括商圈、攤商、校園等，不只批號還有品項。各縣市將持續透過聯防機制、各自平台及召開「線上國是會議」，加強合作並推動《食安法》修法。