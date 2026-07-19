烈日下用汗水補老屋！　台南做工行善團完成第331戶

▲台南市做工行善團志工頂著烈日，兵分多路協助弱勢家庭修繕老屋，完成第331戶修繕案。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市「做工行善團」愛心不打烊！來自各職業工會的修繕志工，19日頂著炎熱高溫兵分多路，前往柳營、鹽水及安南區，協助弱勢家庭修繕漏水、老舊住宅，其中柳營區修繕案順利完工，成為做工行善團完成的第331戶「希望家園」。

台南市政府勞工局長期整合跨工會專業修繕力量，協助經濟弱勢、職災勞工及身心障礙家庭改善居住環境。志工們在烈日下揮汗施工，透過電氣、泥水、電子機械加工、鋁製品、木工及油漆等不同專業接力合作，為弱勢家庭修補破損老屋。

柳營區呂小姐雖身患疾病，仍持續工作維持家計，並肩負照顧家中身心障礙家屬的責任，長期承受經濟及照顧壓力，無力負擔房屋修繕費用。

經柳營奇美醫院居家照顧服務員主動通報後，勞工局安排人員前往會勘並啟動修繕，陸續完成屋內外拆除、屋頂修繕、鋁門窗安裝、室內裝潢、屋外無障礙坡道、地板及廚房磁磚鋪設，以及油漆粉刷等工程，讓原本老舊的住宅逐步蛻變成安全舒適的新家。

19日由台南市電氣業職業工會志工進場安裝廚具、流理台及浴室設備，完善基本生活機能；台南市木工業職業工會則協助運送雙人床2座、雙人床墊2個、雙人衣櫥2座、餐桌1張、椅子4張、置物櫃1座、鐵桌2張及木椅2張等二手家具，讓一家人修繕完成後能安心入住。

台南市勞工志願服務協會捐贈電風扇，大台南總工會贈送床具組，台南市餐飲業職業工會監事會召集人劉檄穆也捐贈涼被，並連結總祿境土地公廟提供平安米，送給當天完工的修繕案家庭。

大台南總工會理事溫金輝體恤志工辛勞，特別贊助午餐便當及飲料，再由副理事長陳美靜送至柳營施工現場，為頂著烈日工作的志工加油打氣。

另名居住鹽水區的蔡姓老翁因年邁、健康欠佳，平時需依靠拐杖行走，子女皆在外地工作，無法經常返家照料。其住家廚房及浴廁屋頂年久失修，每逢下雨就會漏水，但因經濟能力有限，始終無力修繕。

勞工局接獲通報後，立即啟動做工行善團修繕服務，先由電氣工會進場斷電並安裝臨時用電設備，確保施工安全，接著由泥水工會拆除舊灶台及屋頂，並進行牆面、門框泥作補修。

電子機械加工工會完成屋頂鋼板搭建，鋁製品工會完成鋁門窗丈量，19日再由電氣工會進場進行配管、配線及電燈安裝。各工會依照工程期程接力施工，希望蔡姓老翁早日擁有安全、舒適的居住環境。

安南區吳姓身障民眾因病需頻繁往返醫院治療，家中生計僅仰賴妻子打零工維持，無力負擔房屋修繕費用。其住家客廳隔板老舊、廚房屋頂破損，每逢雨天就嚴重漏水，居住安全及生活品質堪憂。

勞工局會勘後迅速排定修繕工程，結合電氣、泥水、電子機械加工、鋁製品、木工及油漆等工會力量，陸續完成客廳後方老舊隔板拆除、廚房鐵皮施工、管線配置、鋁門安裝、廚房地面加高、階梯磚台整理、牆面及大門抹平，以及廚房隔間裝潢。電子機械加工工會志工也於本週五前往現場，勘查下雨時的漏水情形，希望找出徹底解決漏水問題的施工方式，讓吳姓民眾能在安全住所內安心休養。



台南市勞工局長王鑫基表示，協助職災及弱勢勞工修繕房屋，是全國首創的善舉，也希望透過拋磚引玉，號召更多民間資源投入公益，由政府與民間共同合作，幫助更多有需要的家庭。王鑫基指出，修繕工程就像一場溫馨的接力賽，做工行善團志工來自各行各業，秉持「做工行善、服務助人」信念，透過跨工會專業合作，長期協助弱勢家庭改善居住品質。志工團隊也會依照家庭成員的身心障礙需求，協助設置無障礙坡道、扶手等設施，不只修補房屋，也為弱勢家庭找回安全、有尊嚴的生活空間。

王鑫基呼籲社會各界持續與勞工局及修繕志工攜手合作，讓來自各界的愛心不斷傳承，為更多弱勢家庭打造能夠遮風避雨的「希望家園」。