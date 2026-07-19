快訊／綠中執委選舉出爐！湧言會大將意外落馬　妃系成功保二

▲民進黨全國黨代大會，黨職改選結果出爐。（圖／記者詹詠淇攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨全代會今（19日）登場，除黨籍縣市首長參選人將首次同台造勢外，也涉及黨內權力更迭的中常委改選，派系之間暗潮洶湧。稍早中執委選舉結果出爐，新潮流取得9席執委、英系4席、正國會4席、蘇系3席、綠色友誼連線3席、邁系1席、妃系、民主活水及湧言會各2席，而湧言會鄭文婷14票意外落馬，有可能成為稍後中常委選舉變數。

此次民進黨全代會上，共593席全國黨代表將選舉出中執委及中評委，再由30席中執委推選出10席「權力最核心」中常委，任期為兩年，理論上3席中執委能投出1席中常委，選舉結果也牽動2028總統大選佈局。

中執委部分，英系6人登記參選，分別為陳淑華、廖宜琨、王世堅、莊雅芬、張立辰、陳冠廷；蘇系3人登記張宏陸、鄭美娟、呂孫福；妃系2人登記；新潮流10人黃彥毓、林俊憲、黃家齊、謝舒凡、梁育慈、許智傑、沈家鳳、簡舒培、林德宇、陳靜航；民主活水2人陳培瑜、賴惠員。

正國會5人陳茂松、張銘祐、彭俊豪、張家銨、陳昱廷；湧言會3人王定宇、林智鴻、鄭文婷；綠色友誼連線3人林益邦、李若菁、鍾佩玲；邁系1人李雨庭，妃系2人陳怡珍、李偉智。

稍早中執委投票結果出爐，英系4人當選中執委，張立辰、莊雅芬落馬；蘇系3人當選；妃系2人當選；邁系1人當選；新潮流9人當選，陳靜航落馬；正國會4人，陳昱廷落馬；民主活水2人；綠色友誼連線3人；湧言會2人，鄭文婷14票意外落馬。

此次中執委、中評委選舉從下午三點一路投到下午四點半開票，最後有一張無效票，原先要投給妃系人馬李偉智，但因印泥沾染蓋到陳昱廷難以辨識，計為無效票。