記者賴文萱／高雄報導

中聯致癌油風波持續延燒，台北市長蔣萬安要求總統賴清德道歉、卓榮泰下台，更號召民眾725上街表達不滿。對此，國民黨高雄市長候選人柯志恩也表態力挺，「你逼我吃毒油，就是逼我上街頭」，當然要勇敢上街頭跟政府表達全民的憤怒。

▲「逼我吃毒油，就是逼我上街頭！」柯志恩力挺725上凱道轟政府。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對蔣萬安號召民眾725上街表達對毒油案的不滿，柯志恩今日接受聯訪時表示，毒油案讓全民憤怒，到目前為止還不曉得源頭到底在哪，且到底政府有沒有做到油品澄清？大家都還是停留在疑慮的階段，所以當然就要勇敢上街頭，跟政府表達全民的憤怒。

柯志恩強調，食安一直都被認為是所有總統的最大的政見，過去蔡英文就是因為「食安五環」才讓她當選2016年的總統，結果過了10年之後，怎麼我們現在還在討論食安問題？

如果政府沒有徹底給人民一個交代，柯志恩強烈要求一如2014年對馬英九政府執政黨的要求，行政院長道歉，部長下台，採取同樣標準，不要雙標。

針對高雄市長陳其邁提出，這次食安問題應聚焦在整個食安政策落實及法規檢討等機制，柯志恩說，陳其邁是講說有修法的空間，她也認為食安法的確是有個修法空間，不管是中央跟地方，應該把責任釐清定義清楚，不要像現在彼此互相有爭議，搞得大家都非常的混亂。

柯志恩說，透過毒油事件，勢必要把食安法修好，把地方的權責理定清楚，還給民眾一個非常安全的一個食安環境。