賴清德頒贈少校飛官辛柏毅褒揚令　「謝謝你，任務解除」

▲總統賴清德頒贈褒揚令予飛官辛柏毅。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德19日前往花蓮，頒贈褒揚令予空軍第五戰術混合聯隊第二十七戰術戰鬥機作戰隊少校戰鬥機飛行官辛柏毅，表彰其盡忠職守、捍衛國土所展現的忠勇典範，由辛柏毅少校父親辛進裕先生代表接受。他向辛柏毅表示，「你的任務已經完成。請放心，你所深愛的國家和家人，我們會接力來守護。謝謝你，任務解除」。

賴清德致詞時表示，今天懷著無比不捨的心情，與大家一起追思保家衛國的空中勇士—辛柏毅少校，並頒發褒揚令，表彰他為國家、為人民所做的貢獻。

賴清德提到，辛柏毅在最美好的青春年華，一路從中正預校、空軍官校，接受嚴格的磨練，畢業後選擇了極具挑戰性的飛行志業，把對國家的忠誠、對長空的熱愛化為實際行動，更用自己的生命實踐了「忠勇軍魂」的豪情。

賴清德指出，辛柏毅在崗位上盡忠職守，表現優異，對長官交付的各項任務都能圓滿達成，不僅是傑出飛官的典範，更是守護國家領空、台海和平的悍將。

賴清德感謝辛柏毅投身軍旅、報效國家，也向柏毅的家人致上最誠摯的慰問。他提到，辛柏毅的太太也是國軍重要的一分子，失去辛柏毅，大家都非常難過與不捨，他要請國防部一定要給予家人最大的支持。

賴清德表示，辛柏毅是國家與家人的驕傲，其捍衛國土所展現的忠勇典範將一直流傳在眾人心中，永遠以辛柏毅的表現為榮。最後，他對辛柏毅說：「你的任務已經完成。請放心，你所深愛的國家和家人，我們會接力來守護。謝謝你，任務解除」。