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福隆便當「一個90元」了　他驚喊又漲？一票反搖頭：便宜耶

▲福隆尤商義月台便當。（圖／記者彭懷玉攝）

▲福隆便當。（圖／記者彭懷玉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人對福隆便當的印象，就是平價美味，只要50元銅板價就能吃飽。不過，就有網友表示，最近買福隆便當，才發現價格已經漲到90元，忍不住感嘆「看來100指日可待」。貼文曝光後，引發大批網友討論，不少人感嘆物價飛漲，但也有另一派認為，以現在便當行情來看，90元其實已經算便宜。

原PO在PTT發文，他到月台旁的福隆便當店購買便當，發現售價已經來到90元，印象中之前還是70、85元，如今又再度調漲，讓他相當意外。他也感慨，記得以前5、60元就能買到一個福隆便當，如今價格一路攀升，認為突破百元應該只是時間問題，「以前5-60可以吃兩個……現在……」。

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不少網友也跟著回憶，「我以前在月台買一個50元」、「以前坐火車都要準備50塊吃飽飽」、「2016年才65元，現在都90了」、「之前80元，哭啊」、「我家附近還在80，啊！看來不妙了。」

不過，也有不少人認為，以目前便當價格來看，90元並不算貴，「現在便當不到100元都覺得便宜了」、「90元很便宜耶」、「南部都一堆100元了」、「這樣的配菜和肉量，在台北賣110元都有可能。」「現在100元以內的便當都算便宜好嗎？尤其這種知名便當店。」

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